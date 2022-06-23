Tcmb: Yurt İçi Yerleşiklerin Döviz Mevduatı 212 Milyar 685,70 Milyon Dolara İndi - Son Dakika
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Tcmb: Yurt İçi Yerleşiklerin Döviz Mevduatı 212 Milyar 685,70 Milyon Dolara İndi

23.06.2022 15:53

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre; bir önceki hafta 213 milyar 312,6 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı, 17 Haziran ile sona eren haftada 212 milyar 685,70 milyon dolara indi. Buna göre; vatandaşların bankalardaki döviz mevduatları geçen hafta 626,9 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre; bir önceki hafta 213 milyar 312,6 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı, 17 Haziran ile sona eren haftada 212 milyar 685,70 milyon dolara indi. Buna göre; vatandaşların bankalardaki döviz mevduatları geçen hafta 626,9 milyon dolar azaldı.

TCMB, yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatına dair verileri paylaştı. Buna göre; 17 Haziran haftasında gerçek kişilerin döviz mevduatları, bir önceki haftaya göre 948,8 milyon dolar azalarak 133 milyar 706,70 milyon dolar oldu. Tüzel kişilerin döviz mevduatı ise 321,8 milyon dolar artarak 78 milyar 979 milyon dolara çıktı. Buna göre; yurt içi yerleşiklerin bankalardaki döviz mevduatları geçen hafta 626,9 milyon dolar azaldı.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırıldığında ise toplam yabancı para mevduatı 64,0 milyon dolar küçüldü. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 720 milyon dolar azaldı, tüzel kişilerin döviz mevduatları 656 milyon dolar artış gösterdi.

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Kaynak: ANKA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tcmb: Yurt İçi Yerleşiklerin Döviz Mevduatı 212 Milyar 685,70 Milyon Dolara İndi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tcmb: Yurt İçi Yerleşiklerin Döviz Mevduatı 212 Milyar 685,70 Milyon Dolara İndi - Son Dakika
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