TCMB, YUVAM hesaplarına düzenleme yaparak TL mevduata geçişi destekliyor - Son Dakika
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Ekonomi

TCMB, YUVAM hesaplarına düzenleme yaparak TL mevduata geçişi destekliyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) mevduata geçişin desteklenmesine yönelik adımlarına YUVAM hesaplarına ilişkin düzenleme ile devam etti. Yapılan düzenlemeye göre, YUVAM hesapları için faiz oranı alt sınırı düşürülerek vadelere göre ilave getiri oranları azaltıldı. Ayrıca, YUVAM hesapları sadece yurt dışından transfer yoluyla ya da yurt dışından efektif olarak geldiğini tevsik eden bir belge karşılığında açılabilecek. Merkez Bankası, YUVAM hesapları için bankalara herhangi bir komisyon ödemesi yapmayacak.

20.07.2024 00:15
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) mevduata geçişin desteklenmesine yönelik adımlarına YUVAM hesaplarına ilişkin düzenleme ile devam etti.

TCMB'nin, "Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) Hesapları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında olduğu gibi YUVAM hesapları için de faiz oranı alt sınırı, politika faizinin yüzde 70'ine indirildi. Ayrıca, vadelere göre ilave getiri oranları 2'şer puan azaltılarak 3, 6, 12 ve 24 ay vadeli hesaplar için sırasıyla yüzde 1, yüzde 2, yüzde 3 ve yüzde 4 olarak belirlendi.

Yeni düzenlemeye göre, YUVAM hesapları, sadece yurt dışından transfer yoluyla ya da yurt dışından efektif olarak geldiğini tevsik eden bir belge karşılığında açılabilecek.

Merkez Bankasınca YUVAM hesapları için bankalara artık herhangi bir komisyon ödemesi yapılmayacak.

Değişiklikler, 22 Temmuz Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, Yuvam, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TCMB, YUVAM hesaplarına düzenleme yaparak TL mevduata geçişi destekliyor - Son Dakika

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