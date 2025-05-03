Team Novo Nordisk'ten Diyabet Farkındalığı - Son Dakika
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Ekonomi

Team Novo Nordisk'ten Diyabet Farkındalığı

Tip 1 diyabetli sporcular, Türkiye Turu'nda diyabet farkındalığına destek veriyor ve gençlere ilham oluyor.

03.05.2025 13:53
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Tip 1 diyabetle yaşayan profesyonel sporculardan oluşan Team Novo Nordisk, 10'uncu kez katıldığı 60'ıncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda diyabet farkındalığına destek verdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ABD merkezli profesyonel bisiklet takımı, yarışta hem sportif performansı hem de taşıdığı sosyal mesajla dikkati çekti.

Takım, tur öncesinde Muğla Tip 1 Diyabetliler Derneği'nin desteğiyle ikisi bisikletçi biri atlet olan üç çocukla bir araya geldi. Tip 1 diyabetle yaşayan genç sporcular, Team Novo Nordisk üyeleriyle tanışma ve onların hikayelerini doğrudan dinleme fırsatı buldu.

Buluşmada, çocuklar profesyonel bisikletçilerin antrenman rutinleri ve diyabet yönetiminde kullandıkları teknolojiler hakkında bilgi edindi.

Team Novo Nordisk'in Türkiye Turu'ndaki varlığı, yalnızca sportif başarılarla değil, diyabetle yaşama dair umut veren örnek oluşuyla da öne çıktı.

Dünya genelinde farkındalık etkinlikleri düzenleyen Team Novo Nordisk, 2024'te 120'den fazla fiziksel ve çevrim içi etkinlikte yer aldı. Takım, dijital mecralarda 8 milyonu aşkın takipçiye ulaşarak diyabetle yaşam hakkında bilgilendirici ve güçlendirici içerikler sunmayı sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Team Novo Nordisk'in sporcularından Matyas Kopecky, tanıştıkları çocukların diyabetle hayatın ne kadar güçlü bir şekilde sürdürülebileceğini kendilerine bir kez daha hatırlattığını belirtti.

"Ben bu takımı ilk duyduğumda büyük bir heyecanla başvurmuştum. Onların da kendilerine böyle bir hedef koymaları beni çok mutlu eder. Diyabet hayallerin önünde bir engel değil, sadece nasıl yaşayacağımızı bize daha iyi öğretiyor." ifadelerini kullandı.

Tip 1 Diyabetliler Derneği Başkanı Neşe Şahin de bu buluşmanın diyabetli çocukları daha da güçlendirdiğini vurguladı.

Şahin, "Çocuklarımızın kendileriyle benzer zorlukları yaşamış ve buna rağmen başarılara imza atan profesyonel sporcularla tanışmaları onlar için tarifsiz bir motivasyon kaynağı oldu. Diyabetle hayatın mümkün olduğunu sözle anlatmak kadar, yaşayan örneklerle göstermek de çok kıymetli." değerlendirmelerinde bulundu.

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Ekonomi, Türkiye, Sağlık, Spor, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Team Novo Nordisk'ten Diyabet Farkındalığı - Son Dakika

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