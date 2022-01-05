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TEB'in yeni mevduat ürünleri TL'ye geçişe teşvik edecek - Son Dakika

TEB'in yeni mevduat ürünleri TL'ye geçişe teşvik edecek

05.01.2022 12:56
TEB'in yeni mevduat ürünleri TL'ye geçişe teşvik edecek

Türk Ekonomi Bankası (TEB), TL ile yapılan birikimleri kurdaki değişime karşı korumak amacıyla "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesap" ve "Döviz Tevdiat Hesabı Dönüşümlü TL Vadeli Mevduat Hesap"ı devreye aldı.

Türk Ekonomi Bankası (TEB), TL ile yapılan birikimleri kurdaki değişime karşı korumak amacıyla "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesap" ve "Döviz Tevdiat Hesabı Dönüşümlü TL Vadeli Mevduat Hesap"ı devreye aldı.

TEB'den yapılan açıklamaya göre, "Döviz Tevdiat Hesabı Dönüşümlü TL Vadeli Mevduat Hesap", bankada 20 Aralık 2021'de mevcut olan dolar, avro ve sterlin cinsinden döviz tevdiat hesaplarını dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirerek "Döviz Tevdiat Hesabı Dönüşümlü TL Vadeli Mevduat Hesap"ı açtıran yurt içi yerleşik gerçek kişiler için geçerli olacak.

Hesap TL bazlı ve 3 ay, 6 ay ve 1 yıl vadelerde açılacak. Vade sonunda hesap faiz oranı, hesaplanan kur değişim oranı ile kıyaslanacak, kur değişim oranı hesap üzerindeki faiz oranından daha yüksek ise hesaba yüksek olan oran üzerinden faiz tahakkuk edilecek. Hesaplanan oran daha düşük ise faiz tahakkuku mevcut oran üzerinden gerçekleşecek. Bu ürün için stopaj da uygulanmayacak. Hesap, vade sonunda kapatılarak bakiye müşterinin TL vadesiz mevduat hesabına aktarılacak. Müşteri bu hesabı bir kez açabilecek.

"Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesap" ise vadeli mevduat özelliklerine sahip bir mevduat hesabı. TL bazlı hesap, 3, 6, 9 ve 12 ay vadelerde açılabilecek. "Döviz Tevdiat Hesabı Dönüşümlü TL Vadeli Mevduat Hesap"taki diğer maddeler bu hesap için de geçerli olacak. Müşteri, "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesap"ta devam etmek isterse vade sonunda otomatik temdit edebilecek ya da yeni yeni bir sözleşme imzalayarak yeni bir hesap açılışı yapabilecek.

"Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" ve "Döviz Tevdiat Hesabı Dönüşümlü TL Vadeli Mevduat" ürünleri, gelecek hafta itibarıyla CEPTETEB İnternet Şubesi üzerinden de hizmete sunulacak.

"Birikimi olan müşterilerimizi kur riskine karşı korumalı hale getiriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, banka olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığının açıklamasının ardından hemen harekete geçtiklerini belirterek, "Yeni ürünlerimiz tasarrufu ön plana çıkarırken, birikimi olan müşterilerimizi kur riskine karşı korumalı hale getirecek, yabancı para mevduatı olan müşterilerimizi ise TL'ye geçişe teşvik edecek. Mevduat ürünlerimiz ile tasarrufu ön plana çıkarırken, birikimi olan müşterilerimizi de kur riskine karşı korumalı hale getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni mevduat ürünlerine stopaj oranı uygulanmadığını aktaran Mendi, TEB olarak sektörde TL tasarrufun önemini vurgulamaya devam edeceklerini ve yeni ürünlerin, bankacılık sektörünün bilanço yapısını destekleyeceğini kaydetti.

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Türk Ekonomi Bankası, geri dönüşüm, Türk Lirası, Döviz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TEB'in yeni mevduat ürünleri TL'ye geçişe teşvik edecek - Son Dakika Ekonomi


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