Tech Export Türkiye Summit 2024 Gerçekleştirildi

Ekonomi

Yazılım ihracatçılarını buluşturan Tech Export Türkiye Summit 2024'te sektörün dünü, bugünü ve geleceği ele alınırken ihracata damga vuran firmalar ödüllendirildi.

Hizmet İhracatçıları Birliği'nden (HİB) yapılan açıklamaya göre, HİB bünyesinde yer alan 10 sektörden biri olan ve geleceğe yön verecek sektörlerin başında gösterilen yazılım ve bilişim sektörü, Tech Export Türkiye Summit 2024 zirvesini gerçekleştirdi.

Açıklamada zirvedeki konuşmasına yer verilen HİB Genel Sekreteri Fatih Özer, yazılım ve bilişim ihracatının, hizmet ihracatı içinde önemli bir yer tuttuğunu belirtti.

Yazılımın, geleceğin sektörü olduğu konusunda kimsenin şüphesinin bulunmadığını ifade eden Özer, şunları kaydetti:

"HİB olarak da bünyemizdeki en gözde sektörlerden birisi. Bu yıl sektör olarak 5 milyar dolarlık ihracat rakamını rahat bir şekilde tutturacağımız görünüyor. Yazılım ve bilişim sektöründe 1693 üyeye ulaştık. Başta üyelerimiz olmak üzere, bu yıl ulaşmayı hedeflediğimiz 120 milyar dolarlık hizmet ihracatına katkı sunmaya devam eden tüm yazılım ve bilişim sektörüne de teşekkür ederim."

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Tarık Sönmez de bilişim sektörünün ihracatçı sektörler içindeki önemine dikkati çekti.

Sönmez, "Bilişim sektörü de bizim için potansiyeli yüksek sektörlerden biri. Bu açıdan bilişim sektörüne verilen destek tutarı 2024 yılında 3 milyar lirayı aştı." ifadelerini kullandı.

Etkinlik çerçevesinde gerçekleştirilen sunumlarda sektör profesyonelleri bilişim sektöründe yaşanan gelişmeler ve beklentilere ilişkin katılımcıları bilgilendirdi.

İlk kez düzenlenen ve bundan sonra geleneksel hale getirilmesi düşünülen etkinliğin son bölümünde ise yazılım bilişim ihracatında zirveye çıkan firmalara ödül verildi. Bu çerçevede toplam 6 kategoride 6 firma ödüllendirildi.