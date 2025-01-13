TED Tam Eğitim Bursu Sınavı 23 Şubat'ta - Son Dakika
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Ekonomi

TED Tam Eğitim Bursu Sınavı 23 Şubat'ta

TED, imkanları kısıtlı başarılı öğrenciler için burs sınavını 23 Şubat'ta gerçekleştirecek.

13.01.2025 13:17
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Türk Eğitim Derneği (TED), imkanı kısıtlı olan başarılı öğrencilere yönelik "Tam Eğitim Bursu" sınavını 23 Şubat'ta gerçekleştirecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, TED, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında Tam Eğitim Bursu ile hayalleri büyük fakat imkanları kısıtlı başarılı öğrencilere TED Okulları'nda nitelikli eğitim fırsatı sunuyor. Her çocuğun eşit eğitim hakkına sahip olduğuna inanan TED, geleceğin umut dolu hikayelerini yazmaya devam ediyor.

TED Tam Eğitim Bursu, yalnızca TED Okullarında burslu olarak okul masraflarını karşılamakla kalmayıp, öğrencilere sosyal, kültürel ve psikolojik destekler de sağlıyor. Burs, cep harçlığından servise, yemekten kitap ve kıyafete kadar pek çok ihtiyacını kapsarken, yatılı eğitim alan öğrenciler için pansiyon masrafları da karşılanıyor. Burs, öğrencilerin, lisans eğitiminin sonuna kadar sürüyor.

Dernek, üniversiteye devam eden burslu öğrencilere, staj ve kariyer süreçlerinde de destek veriyor.

Tam Eğitim Bursu'na başvuru koşulları arasında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 2024-2025 eğitim yılında 4. veya 8. sınıfa devam ediyor olmak, bitirilen sınıfa ait yıl sonu karnesi not ortalamasının en az 85 olması, ailenin aylık toplam gelirinin en fazla iki asgari ücret tutarında olması, kardeşin tam eğitim bursu almıyor olması, öğrenci özel okulda okuyorsa yüzde 100 burslu olmak, TED okullarında öğrenim görmüyor olma, şartları yer alıyor.

Tam Eğitim Bursu sınavı, 23 Şubat'ta 45 ilde eş zamanlı olarak yapılacak. Sınav saati, 4. sınıflar için 14.00, 8. sınıflar için ise 10.00 olarak belirlendi.

Sınav için son başvuru tarihi 12 Şubat olurken, başvurular, Türk Eğitim Derneğinin internet sitesi üzerinden çevrim içi olarak yapılabiliyor. Sınavda başarılı olan öğrenciler, mülakat süreciyle burs hakkı kazanabilecek.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Ekonomi, Eğitim, Burs, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TED Tam Eğitim Bursu Sınavı 23 Şubat'ta - Son Dakika

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