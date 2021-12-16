TEDAŞ'tan yetkilendirmede bir ilk

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) "Fotovoltaik Güç Sistemleri Personeli" mesleğinin bütün birimlerinde yetkilendirilen ilk belgelendirme kuruluşu oldu.

Türkiye Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından gerçekleştirilen gözetim ve kapsam genişletme denetimi sonunda TEDAŞ, 1 Aralık itibarıyla elektrik dağıtım sektörünü yakından ilgilendiren ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ulusal yeterliliği yayımlanan "Fotovoltaik Güç Sistemleri Personeli Seviye 3-4-5 Mesleklerinde" belge vermeye yetkili ilk kuruluş oldu. Bu kapsamda TEDAŞ, 9 meslekteki sınav ve belgelendirme faaliyetlerini 12 mesleğe çıkardı. - ANKARA