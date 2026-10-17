Tehlikeli madde taşımacılığında ihlale 63 bin 802 liraya kadar para cezası verilecek - Son Dakika
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Tehlikeli madde taşımacılığında ihlale 63 bin 802 liraya kadar para cezası verilecek

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının tehlikeli madde taşımacılığı yönetmeliğinde yaptığı değişiklik Resmi Gazete'de yürürlüğe girdi. Sürücü SRC5 sertifikasını, taşımacı güvenlik bilgi formunu taşıma süresince yanında bulunduracak; ihlalde 564 ila 63 bin 802 lira ceza uygulanacak.

Tehlikeli maddelerin kara yoluyla taşınması sırasında bazı belge ve formların taşıtta bulunması gerekecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hazırlanan "Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, tehlikeli madde taşımacılığında sürücülerin belge yükümlülüklerinde değişiklik yapıldı.

Buna göre sürücünün, tehlikeli maddenin sınıfına veya taşıma şekline uygun SRC5 eğitim sertifikasını taşıma süresince yanında bulundurması gerekecek.

Yol kenarı denetimlerinde tehlikeli madde içeriğinin tespitinin yapılabilmesi amacıyla taşımacı, ilgili mevzuata uygun hazırlanan güvenlik bilgi formunu matbu veya dijital olarak taşıma süresince yanında bulunduracak.

Yönetmelik hükümlerinin ihlali durumunda da 564 lira ila 63 bin 802 lira arasında para cezası uygulanacak.

Öte yandan, "Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ve "Tehlikeli Madde Taşıyan Araç ve Üstyapıların Teknik Muayeneleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu değişikliklerle, yönetmeliklerin dayanağı olan mevzuat yeniden düzenlendi.

Kaynak: AA
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