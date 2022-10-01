Alkole yeni zam! 100'lük rakının fiyatı 500 lirayı geçti

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, alkole zam geldiğini duyurdu. Rakıların markasına göre yüzde 7-10 arasında zamlandığını belirten Aybaş, 35'lik rakının 200 TL'yi, 70'lik rakının 359 TL'yi ve 100'lük rakının ise 510 TL'yi aştığını söyledi.

"ZAMLAR DEVAM EDECEK"

Sözcü'ye konuşan ve yeni zamların da yolda olduğunu aktaran Aybaş, "Dolar kurundaki son artışlar, elektrik ve doğalgaza gelen zamlar, akaryakıt maliyetleri, bunların yanı sıra kağıt, ambalaj, şişe giderleri… Son zam maliyetlerdeki bu artışlar nedeniyle yapıldı ve görünen o ki, zamlar devam edecek." dedi.

ÖTV YÜZDE 47 ARTMIŞTI

Öte yandan 2022 Ocak ayında Özel Tüketim Vergisi'ne (ÖTV) yapılan yüzde 47.40'lık zam, sigara ve biranın ardından rakı, viski, votka, cin ve likörlerin de etiketlerine yansımış; 35'lik rakılara 37-60 TL arasında, 70'lik rakılara ise 74-110 TL arasında bir zam gelmişti.

70'LİK RAKININ FİYATI 400 LİRAYI GEÇTİ

Yıl başında 129-175 aralığında değişen 35'lik rakının fiyatı yeni gelen zamla birlikte 190 liradan başlayıp 259 liraya kadar çıkmış oldu. Ekim ayı öncesi 249-330 lira arasında değişen 70'lik rakı fiyatları ise, son zamla birlikte 315-475 arasında değişiyor.