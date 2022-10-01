Alkole yeni zam! 100'lük rakının fiyatı 500 lirayı geçti - Son Dakika
Üye Girişi

Alkole yeni zam! 100'lük rakının fiyatı 500 lirayı geçti

01.10.2022 18:13
Alkole yeni zam! 100'lük rakının fiyatı 500 lirayı geçti

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş bugün itibarıyla tüm rakılara yüzde 7-10 aralığında zam yapıldığını duyurdu. Yapılan bu zamla birlikte 35'lik rakı 200 TL'yi, 100'lük rakı ise 510 TL'yi geçti. Özel seri 100'lük rakıların fiyatları ise 600 TL'yi aştı.

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, alkole zam geldiğini duyurdu. Rakıların markasına göre yüzde 7-10 arasında zamlandığını belirten Aybaş, 35'lik rakının 200 TL'yi, 70'lik rakının 359 TL'yi ve 100'lük rakının ise 510 TL'yi aştığını söyledi.

"ZAMLAR DEVAM EDECEK"

Sözcü'ye konuşan ve yeni zamların da yolda olduğunu aktaran Aybaş, "Dolar kurundaki son artışlar, elektrik ve doğalgaza gelen zamlar, akaryakıt maliyetleri, bunların yanı sıra kağıt, ambalaj, şişe giderleri… Son zam maliyetlerdeki bu artışlar nedeniyle yapıldı ve görünen o ki, zamlar devam edecek." dedi.

ÖTV YÜZDE 47 ARTMIŞTI

Öte yandan 2022 Ocak ayında Özel Tüketim Vergisi'ne (ÖTV) yapılan yüzde 47.40'lık zam, sigara ve biranın ardından rakı, viski, votka, cin ve likörlerin de etiketlerine yansımış; 35'lik rakılara 37-60 TL arasında, 70'lik rakılara ise 74-110 TL arasında bir zam gelmişti.

70'LİK RAKININ FİYATI 400 LİRAYI GEÇTİ

Yıl başında 129-175 aralığında değişen 35'lik rakının fiyatı yeni gelen zamla birlikte 190 liradan başlayıp 259 liraya kadar çıkmış oldu. Ekim ayı öncesi 249-330 lira arasında değişen 70'lik rakı fiyatları ise, son zamla birlikte 315-475 arasında değişiyor.

YORUMLAR
500

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Alkole yeni zam! 100'lük rakının fiyatı 500 lirayı geçti - Son Dakika


Son Dakika
19:57 Kayserispor başkanı Berna Gözbaşı, Trabzonspor maçı sonrası tepki gösterdi: Her halde kendisini affettirmeye çalıştı
19:48 Başkan İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanlığı adaylığını sorusuna cevap: Endişe etme, altılı masa en doğru kararı verecek
19:42 Başakşehir, deplasmanda Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti
19:21 Kasımpaşa, sahasında Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti! Galibiyet golü Bersant Celina'dan geldi
19:06 Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor'u 2-1 mağlup etti
18:58 Adana Demirspor-Galatasaray karşılaşmasında ilk 11'ler netleşti
18:38 Mehmetçik Katar yolcusu! Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis Başkanlığı'na sunuldu
18:13 Alkole yeni zam! 100'lük rakının fiyatı 500 lirayı geçti
17:29 Bağdat Caddesi'nde parti otobüsüyle gezen Muharrem İnce'ye polis engeli! İnce, "Evrak vermiyorum, istediğim zaman geçerim" diyerek isyan etti
17:15 Beşiktaş'ta sözleşme krizi sona erdi! Ersin Destanoğlu ile 4 yıllık yeni mukavele imzalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2022 20:27:29. #1.12#
SON DAKİKA: Alkole yeni zam! 100'lük rakının fiyatı 500 lirayı geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement