Tekirdağ'da Mayıs Ayında 2.441 Konut Satışı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Mayıs Ayında 2.441 Konut Satışı

Tekirdağ\'da Mayıs Ayında 2.441 Konut Satışı
19.06.2026 10:55
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Tekirdağ'da Mayıs 2023'te 2.441 konut ve 200 iş yeri satışı gerçekleşti, ipotekli satışlar artış gösterdi.

Tekirdağ'da mayıs ayında 2 bin 441 konut ve 200 iş yeri satışı gerçekleştirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2026 Mayıs ayı Konut ve İşyeri Satış İstatistiklerine göre, Tekirdağ'da konut satışları hareketliliğini sürdürdü. Kent genelinde mayısta toplam 2 bin 441 konut satışı gerçekleşirken, bunların 953'ünü ilk el, 1 bin 488'ini ise ikinci el konut satışları oluşturdu.

Aynı dönemde Tekirdağ'da toplam 200 iş yeri satışı yapıldı. Bunların 56'sı ilk el, 144'ü ise ikinci el iş yeri olarak kayıtlara geçti.

Verilere göre kentte mayıs ayında gerçekleştirilen konut satışlarının 627'si ipotekli, bin 814'ü ise diğer satış türlerinde gerçekleşti. İş yeri satışlarında ise 9 ipotekli satış yapılırken, 191'i diğer satış yöntemleriyle el değiştirdi.

Türkiye genelinde ise mayıs ayında ilk el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,9 azalarak 30 bin 196, ikinci el konut satışları yüzde 32,7 azalarak 63 bin 137 oldu. İlk el iş yeri satışları yüzde 24,8 azalarak 3 bin 255'e gerilerken, ikinci el iş yeri satışları yüzde 33,1 düşüşle 8 bin 179 olarak gerçekleşti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Ekonomi, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tekirdağ'da Mayıs Ayında 2.441 Konut Satışı - Son Dakika

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