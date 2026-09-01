Tekirdağ'da Sezonun İlk Palamutları Tezgahlarda: Tanesi 100-150 TL'den Satışa Sunuldu - Son Dakika
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Tekirdağ'da Sezonun İlk Palamutları Tezgahlarda: Tanesi 100-150 TL'den Satışa Sunuldu

Tekirdağ\'da Sezonun İlk Palamutları Tezgahlarda: Tanesi 100-150 TL\'den Satışa Sunuldu
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Av yasağının sona ermesiyle gece denize açılan Tekirdağlı balıkçılar, sezonun ilk palamutlarını Süleymanpaşa ilçesindeki tezgahlara getirdi. Sabahın erken saatlerinde satışa çıkan palamutlar, tanesi 100 ila 150 TL arasında alıcı bulurken vatandaşlar da tezgahlara yoğun ilgi gösterdi. Balıkçılar ve kooperatif yetkilileri, bu yıl palamudun bol olmasını beklediklerini belirtti.

Tekirdağ'da av yasağının sona ermesinin ardından gece yarısı denize açılan balıkçıların ağlarına takılan sezonun ilk palamutları, sabahın ilk ışıklarıyla tezgahlardaki yerini aldı.

Av yasağının sona ermesiyle birlikte ilk ağlarını denize atan Tekirdağlı balıkçılar, palamutla kıyıya döndü. Süleymanpaşa ilçesindeki balıkçı tezgahlarına getirilen sezonun ilk palamutları kısa sürede satışa sunulurken, vatandaşlar da tezgahlara yoğun ilgi gösterdi. Sabahın erken saatlerinde satışa çıkan palamutların tanesi 100 ila 150 TL arasında alıcı bulmaya başladı.

Balıkçı Bekir Erol, sezonun ilk palamutlarının tezgahları süslemeye başladığını belirterek, palamudun bu yılın gözdesi olmasını beklediklerini söyledi. Erol, "Palamut kendini gösterdi, balıkçıların da yüzü gülüyor, vatandaşların da yüzü gülüyor. Palamudun bol olması herkesi sevindirdi. Palamudun bol olması herkesin yararına. Palamutla başladık, devam eder inşallah" dedi.

"Balıkçıların yüzü palamutla güldü"

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu ise av yasağının sona ermesiyle büyük bir heyecanla denize açılan balıkçıların ilk avdan palamutla dönmesinin sevindirici olduğunu ifade etti.

Gece boyunca avlanan balıkçıların ağlarına bol miktarda palamut takıldığını belirten Pehlivanoğlu, "Bu yıl palamudun bol olmasını bekliyoruz. Bazı tekneler avlanmak için Karadeniz'e gitti. Bazı arkadaşlarımız Tekirdağ'da faaliyetlerini sürdürüyor. Balığın bol olması hem balıkçıları hem de vatandaşları sevindirir" diye konuştu.

Sezonun ilk palamutlarının tezgahlarda yerini almasıyla birlikte balıkçıların yüzü gülerken, vatandaşlar da uygun fiyatlı palamut umuduyla tezgahlara yöneldi.

Kaynak: İHA

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tekirdağ'da Sezonun İlk Palamutları Tezgahlarda: Tanesi 100-150 TL'den Satışa Sunuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Sezonun İlk Palamutları Tezgahlarda: Tanesi 100-150 TL'den Satışa Sunuldu - Son Dakika
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