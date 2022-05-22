Tekirdağ'da yılın ilk kirazı 20 liradan tezgahtaki yerini aldı - Son Dakika
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Tekirdağ'da yılın ilk kirazı 20 liradan tezgahtaki yerini aldı

22.05.2022 11:27

- Tekirdağ'da yılın ilk kirazı 20 liradan tezgahtaki yerini aldı Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yılın ilk hasadından elde edilen kirazın kilosu 20 liradan tezgahtaki yerini almaya başladı.

- Tekirdağ'da yılın ilk kirazı 20 liradan tezgahtaki yerini aldı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yılın ilk hasadından elde edilen kirazın kilosu 20 liradan tezgahtaki yerini almaya başladı.

Tekirdağ'da yarım aşırı aşkın süredir adına festivaller düzenlenen, yaz mevsiminin vazgeçilmez meyvelerinden olan meşhur Tekirdağ Kirazı tezgahlarında yerini aldı.

Tezgahta satış yapan Hasan Tetikbaş, "Kirazımız Naip köyünden. Bu sene bolca kirazımız var. Mümkün olduğu kadar ucuz tutmaya çalışıyoruz. Dışarıdan gelen kirazın altında satıyoruz. Çünkü nakliye farkı var. Biz daha imal ediyoruz. Her yerde otuz lira bizde yirmi lira" dedi.

Kirazları bahçesinde yetiştiren İsmet Karagöz, "Kirazlar gayet taze, gayet ucuz. Yesin millet yahu. Ağaçlarımız çok, mahsulde bol çıkardık bu sene. Bu sene bol bol satacağız. Fiyat şuan da uygun, millet alabilir, yiyebilir" dedi.

Tekirdağ'da yılın ilk kirazı 20 liradan tezgahtaki yerini aldı
Tekirdağ'da yılın ilk kirazı 20 liradan tezgahtaki yerini aldı
Tekirdağ'da yılın ilk kirazı 20 liradan tezgahtaki yerini aldı
Tekirdağ'da yılın ilk kirazı 20 liradan tezgahtaki yerini aldı
Tekirdağ'da yılın ilk kirazı 20 liradan tezgahtaki yerini aldı
Tekirdağ'da yılın ilk kirazı 20 liradan tezgahtaki yerini aldı
Tekirdağ'da yılın ilk kirazı 20 liradan tezgahtaki yerini aldı

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tekirdağ'da yılın ilk kirazı 20 liradan tezgahtaki yerini aldı - Son Dakika


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