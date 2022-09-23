Tekirdağ ekonomi haberi: Tekirdağ soğanı coğrafi işaret aldı: 3 bin ton ürün bekleniyor - Son Dakika
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Tekirdağ ekonomi haberi: Tekirdağ soğanı coğrafi işaret aldı: 3 bin ton ürün bekleniyor

23.09.2022 14:19
Tekirdağ ekonomi haberi: Tekirdağ soğanı coğrafi işaret aldı: 3 bin ton ürün bekleniyor

Tekirdağ haberleri... Coğrafi işaret başvurusu yapılan Osmanlı'da Saray Mutfaklarında sıkça kullanılan Tekirdağ Soğanı, mahreç işareti ile tescil almaya hak kazandı.

Coğrafi işaret başvurusu yapılan Osmanlı'da Saray Mutfaklarında sıkça kullanılan Tekirdağ Soğanı, mahreç işareti ile tescil almaya hak kazandı. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, soğan tarlasında incelemelerde bulunarak, tarlada çalışan kadınlarla soğan hasadı yaptı.

2021 yılında coğrafi işaret başvurusu yapılan Tekirdağ Soğanının onay süreci 21 Eylül 2022'de tamamlandı. Böylelikle Tekirdağ Soğanı, Tekirdağ köftesi, Karacakılavuz Dimi dokuması, Malkara eski kaşar peyniri, Tekirdağ peynir helvası, Tekirdağ yapıncak salamura asma yaprağı, Velimeşe bozası, Hayrabolu Tatlısı gibi coğrafi işaret alan 8'inci ürün oldu.

3 bin ton ürün bekleniyor

Tekirdağ'da 2 bin dönüm alanlarda ekili soğanlar, kadınlar tarafından hasadı yapıldıktan sonra satışa sunuluyor. Hasat bittikten sonra yaklaşık 3 bin ton ürün edilmesi bekleniyor. Tescil çalışmalarından sonra Tekirdağ'ın soğanının daha geniş alanlarda yayılması için çalışmalar planlanıyor. Ayrıca Tekirdağ soğanı, Tekirdağ Köftesinin ana hammaddesi ürünleri arasında görülüyor.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'da Kayı Mahallesindeki soğan tarlasında incelemelerde bulunarak tarlada soğan hasadı yapan kadınlarla kısa bir süre soğan hasadı yaptı.

Tekirdağ'ın tescilli turuncu soğanı ile ilgili açıklamada bulunan Vali Yıldırım, "Tekirdağ Soğanı, 16. ve 17. Yüzyıllarda Osmanlı Saraylarında Tekirdağ mutfağında Tekirdağ Soğanı olarak geçiyordu. Tekirdağ soğanının özelliği nedir. Yani bir özelliği olacak ki şöyle bir coğrafi işaret alsın. Başka yerlerde de aynısının olmaması gerekiyor. Tekirdağ soğanının özelliği sert bir soğan olması. Kışa dayanıklı o yüzden tadı da biraz acıdır. Tabii ki acı olduğu için de gözü de biraz fazla acıtır. Yemek için oldukça lezzetli bir soğan. Ümidimiz bu soğanın daha fazla yerlerde ekiliyor olabilmesi. İnşallah sulama imkanlarını da arttırdığımız zaman bunları daha geniş alanda ekilmesini ve mahsul alınmasını temin edebileceğiz. Bu kapasite hem çiftçimizde hem de tarım teşkilatımızda var" dedi. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Aziz Yıldırım, Tekirdağ, Saray, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tekirdağ ekonomi haberi: Tekirdağ soğanı coğrafi işaret aldı: 3 bin ton ürün bekleniyor - Son Dakika

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