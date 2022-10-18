Tekirdağ ekonomi haberleri: Tekirdağ'da büyük boy palamutlar 50 liradan alıcı buluyor - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ ekonomi haberleri: Tekirdağ'da büyük boy palamutlar 50 liradan alıcı buluyor

18.10.2022 20:06

Tekirdağ haber: Tekirdağ'da büyük boy palamutlar 50 liradan alıcı buluyor Tekirdağ'da seyyar tezgahları süslemeye devam eden ve iki kişiyi doyurabilen boyuttaki bir palamut 50 liradan satılıyor.

Tekirdağ'da büyük boy palamutlar 50 liradan alıcı buluyor

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da seyyar tezgahları süslemeye devam eden ve iki kişiyi doyurabilen boyuttaki bir palamut 50 liradan satılıyor.

Av yasağının kaldırılmasının ardından tezgahları süsleyen büyük boy palamutlar 50 liraya alıcı buluyor. İki kişinin doyabileceği büyüklükteki palamutlar balıkçı tezgahlarında alıcı beklerken esnaflar sezonun başlamasıyla yaşanan palamut yoğunluğu sebebiyle vatandaşların balığa doyduğunu belirttiler. Son günlerde etkisini gösteren poyraz sebebiyle balıkçı teknelerinin açılamaması yüzünden fiyatlarda artış olduğunu belirten balıkçı seyyar balıkçılar, poyrazın geçmesini bekliyor.

Balık satıcısı Nedim Akkurt yaptığı açıklamada, palamudun tanesinin 40-50 lira arasında değiştiğini ifade ederek, "Şu anda vatandaşın palamuda talebi yok. Millet palamuda doydu artık. 2 hafta önce 25 liraya sattığımız balık şu anda 50 lira. Sonucu aza geliyor balık. Pahalı verince bizde mecburi pahalı satmak zorundayız. Tatmin ediyor mu bizi etmiyor. Biraz ekmek kalsın diyoruz" dedi.

Sinan Sevincan ise yaptığı açıklamada, "Rüzgar balık fiyatlarını etkiliyor. Şu an büyük boy palamudun fiyatı 50-60 değişiyor. Kimi alıyor kimine ise çok geliyor. Allah'ın izniyle çinekop bekliyoruz. Ama daha bir ay falan sürer diyorlar" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Kargo paketinde kimyasal sıvı patlaması: 2 yaralı Kargo paketinde kimyasal sıvı patlaması: 2 yaralı Tekirdağ Sahil Güvenlik Komutanlığından 'kaçak geçişleri önleme' tatbikatı Tekirdağ Sahil Güvenlik Komutanlığından 'kaçak geçişleri önleme' tatbikatı
Kaynak: İHA

Tekirdağ, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tekirdağ ekonomi haberleri: Tekirdağ'da büyük boy palamutlar 50 liradan alıcı buluyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:14 Karamollaoğlu, "6'lı masa ne zaman aday çıkaracak?" sorusunu yanıtladı: 2 gün içinde adayımızı açıklarız
23:22 Başörtüsüz yarışan ve günlerdir haber alınamayan İranlı sporcu, konuştu: Başörtümü yanlışlıkla düşürdüm
22:40 Ukrayna'yı işgal eden Rusya, Litvanya ve Letonya'dan sonra Estonya tarafından da "terörist devlet" ilan edildi
22:35 Koruma ordusuyla gezmesi gündem olmuştu! Şef Somer Sivrioğlu tepkiler karşısında ilk kez konuştu
22:17 Metropoll araştırma vatandaşa "Ekonomi nasıl?" diye sordu! 5 ay önceki sonuçla şimdiki arasında fark büyük
21:33 Fransa'da hayat pahalılığını protesto eden halk sokaklara döküldü! Olaylarda 11 kişi gözaltına alındı
21:14 Rusya lideri Putin'in nükleer silah restine NATO'dan tehdit gibi cevap: Ciddi sonuçları olur
21:01 TSK'nın Lübnan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılması, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Partililerin oylarıyla kabul edildi
20:54 Maden şehidinin cenazesinde Kur'an okuyan Bakan Bozdağ, gelen eleştirilere cevap verdi
16:04 Hekimler 'özel hastaneler yönetmeliği' protestosu için toplandı: Serbest çalışma hakkımız kısıtlanamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 03:26:38. #1.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ ekonomi haberleri: Tekirdağ'da büyük boy palamutlar 50 liradan alıcı buluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement