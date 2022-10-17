Tekirdağ haberi: Tekirdağ'da ceviz hasadı - Son Dakika
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Tekirdağ haberi: Tekirdağ'da ceviz hasadı

17.10.2022 12:58
Tekirdağ haberi: Tekirdağ'da ceviz hasadı

Edinilen Tekirdağ gelişmesine göre Tekirdağ'da ceviz hasadının son aylarında güneşe bırakılan cevizler, toplandıktan sonra tüketim yolculuğuna başlayacak.

Tekirdağ'da ceviz hasadının son aylarında güneşe bırakılan cevizler, toplandıktan sonra tüketim yolculuğuna başlayacak.

Genellikle ağustos ayında başlayan ceviz hasadı, ekim ayı sonuna kadar devam ediyor. Ağustos ayında hasat telaşı başlayan üreticiler, ekim ayı sonunda havaların soğumaya başlamasıyla cevizleri toplamaya başladı. Toplandıktan sonra kurumaları için güneşe bırakılan cevizler, sonrasında tüketilmek üzere ülkenin dört bir yanına gönderiliyor. Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, Seymen Mahallesi Ağırmeşe-Esetçe bölgesinde üretim yapan işletmeye ait ceviz bahçesini ziyaret etti. Öcal, burada üreticilerden hasat ve bahçe hakkında bilgiler aldı. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tekirdağ haberi: Tekirdağ'da ceviz hasadı - Son Dakika

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