Kendi tarlasından vatandaşın sofrasına

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, kendi tarlalarında ürettiği ürünleri ve bu ürünlerle yapılan yemekleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırmaya devam ediyor.

Türkiye'ye örnek olan tarım modeli ile dikkat çeken Süleymanpaşa Belediyesi, tarladan sofraya kadar her aşamada kendi ürünlerini, kendi donanım, personel ve imkanları ile işliyor, ihtiyaç sahiplerine gerek erzak kolisi gerekse günlük 4 kap sıcak yemek olarak sunuyor.

Tarlada yetişiyor, aşevinde pişiyor

Belediye bünyesinde kurulan Süleymanpaşa Tarım AŞ ile Paşa markası altında pirinç, kırmızı ve yeşil mercimek, nohut gibi ürünler, Süleymanpaşa Belediyesine ait olan tarlalarda yetiştiriliyor, paketleniyor ve yine Süleymanpaşa Belediyesi bünyesinde bulunan aşevinde, her gün 1200 ihtiyaç sahibi vatandaşın evine 4 kap sıcak yemek olarak ulaştırılıyor. Buğday ve ayçiçeğinden de aynı marka ile un ve sıvı yağ elde ediliyor. Ayrıca bu ürünlerin bulunduğu erzak kolileri hazırlanarak yine ihtiyaç sahibi hanelere teslim ediliyor.

"Milletimiz için çalışıyor ve üretiyoruz"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Belediyemize ait tarlalarımızda yaptığımız üretimlere bu yıl da devam ediyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırdığımız erzak kolilerinde ve aşevimizde hazırlanan yemeklerimizde kullandığımız fasulye, nohut, mercimek, sıvı yağ ve un gibi gıdaları, yüzde yüz yerli ve milli üretimle yine kendi tarlalarımızda yetiştiriyor, vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Milletimiz için çalışıyor ve üretiyoruz" diye konuştu. - TEKİRDAĞ