Teknasyon, 'En İyi İşveren' listesine girdi - Son Dakika
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Teknasyon, 'En İyi İşveren' listesine girdi

31.03.2022 15:52
Teknasyon, 'En İyi İşveren' listesine girdi

Dünyanın dört bir yanında yaptığı araştırmalarla şirketleri değerlendirerek farklı kategorilerde başarılı bulduğu firmaları ödüllendiren Great Place to Work Enstitüsü, teknoloji şirketi Teknasyon'a, 2022 yılında da 'En İyi İşveren' listesinde yer verdi.

Dünyanın dört bir yanında yaptığı araştırmalarla şirketleri değerlendirerek farklı kategorilerde başarılı bulduğu firmaları ödüllendiren Great Place to Work Enstitüsü, teknoloji şirketi Teknasyon'a, 2022 yılında da 'En İyi İşveren' listesinde yer verdi.

Great Place to Work Enstitüsü her yıl, Türkiye de dahil olmak üzere 60'tan fazla ülkede yaptığı araştırmalar sonucu şirketleri değerlendirerek onları farklı kategorilerde ödüllendiriyor. Yapılan açıklamaya göre, geliştirdiği mobil uygulamalar, SaaS ürünleri, yaptığı yatırımlar ve globalde büyümeleri için desteklediği girişimlerle öne çıkan teknoloji şirketi Teknasyon; 2022 yılında da Great Place to Work Enstitüsü tarafından aday gösterildiği 'En İyi İşveren' 250- 500 kategorisinde ödülün sahibi oldu. Teknasyon ayrıca 'Y Kuşağı için En İyi İşveren, 2022' listesinde 250-500 çalışana sahip şirketler arasında 1'inci oldu. Teknasyon takım ruhuna ve bireylerin gelişimine önem veren, yenilikçi bakış açısıyla hızlı ve kalıcı çözümler üreten, geri bildirim kültürünü ön planda tutan bir şirket. Genç bir ekipten oluşan şirkette yaş ortalaması ise 29. Ayrıca üniversiteden yeni mezun olan gençleri bünyesine dahil ederek hem tecrübesini paylaşan hem de onlara çalışma imkanı sunan şirketin yönetici kadrosu ise yüzde 83 oranında Y kuşağından oluşuyor.

Teknasyon Genel Müdürü Dilara Rassad Alkoç, bu yıl da "Great Place to Work" ödülünü almaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Biz, teknoloji ve pazarlama alanındaki tecrübelerini birleştirip; bireysel ve kurumsal ürün ve iş modelleri oluşturan, teknolojiyi iyi kullanıp kullanıcı değeri oluşturan, yatırımları ile girişim dünyasının büyümesine ve globale açılmasına katkıda bulunan ve bunları bir diğerinden vazgeçmeden gerçekleştirebilen bir teknoloji şirketiyiz."

Şirket ayrıca, 'Y Kuşağı için En İyi İşveren, 2022' listesinde 250-500 çalışana sahip şirketler arasında 1'inci oldu. Rassad Alkoç, bu ödülü almalarında öne çıkmalarını sağlayan faaliyetlerden kısaca şu şekilde bahsetti:

"Uzun soluklu Bootcamp'ler gerçekleştirerek bu eğitimi tamamlayan yeni mezunları ekibimize dahil ediyoruz. Kıdemli yazılımcı arkadaşlarımız ve üniversitelerle yaptığımız iş birlikleri ile ilgili bölümlerdeki gençlere yol gösterip mezuniyetlerinden sonra onlarla birlikte çalışmaya başlıyoruz. Marmara Üniversitesi Kariyer Merkezi (MARKAM) iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz '2022 Teknasyon Mentorluk Programı'nda, yeni mezunlara kariyerlerine global projelerde başlamaları için fırsat sunuyoruz. Acunmedya Akademi ile birlikte oluşturduğumuz 'Dijital İçerik Üretimi ve Global Pazarlama' atölyelerinde gençlere dijital pazarlama ve görsel tasarım alanlarındaki süreçler hakkında bilgi veriyor; yeni mezun olan veya dijital pazarlama öğrenmek isteyen gençlere iş hayatlarında kullanabilecekleri bilgileri deneyimleme fırsatı sağlıyoruz. Tüm bu çalışmalarımız sayesinde Y kuşağının da çalışmayı çok sevdiği bir teknoloji şirketi olmak bizim için mutluluk ve gurur verici. Şirketimizi severek çalışılan bir yer haline getiren tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Teknasyon, 'En İyi İşveren' listesine girdi
Teknasyon, 'En İyi İşveren' listesine girdi

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Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Teknasyon, 'En İyi İşveren' listesine girdi - Son Dakika


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