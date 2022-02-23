TEKNOFEST gençleri Jet Motor Tasarım Yarışmasına hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

TEKNOFEST gençleri Jet Motor Tasarım Yarışmasına hazırlanıyor

23.02.2022 11:35
TEKNOFEST gençleri Jet Motor Tasarım Yarışmasına hazırlanıyor

TEKNOFEST, TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI), yürütücülüğünde, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamındaki Jet Motor Tasarım Yarışması havacılık alanına ilgi duyan, Türkiye'de ve yurt dışında öğrenim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora ve açık öğretim öğrencilerini bekliyor.

TEKNOFEST, TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI), yürütücülüğünde, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamındaki Jet Motor Tasarım Yarışması havacılık alanına ilgi duyan, Türkiye'de ve yurt dışında öğrenim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora ve açık öğretim öğrencilerini bekliyor.

TEKNOFEST'den yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin havacılık gaz türbinli motor teknolojileri alanına ilgilerini artırarak kabiliyetlerini geliştirmeyi amaçlayan, bireysel veya takım olarak katılım yapılabilen yarışmanın başvuruları 28 Şubat 2022 tarihine kadar devam ediyor.

Tasarlanacak turbojet motorunun belirlenen fiziksel sınırlandırmalara uygun olup geometrik zarf, imal edilebilirlik, performans, yapısal ve ömür isterlerini sağlaması gerekiyor. Geçmiş yıllarda düzenlenen yarışmadan farklı olarak bu yıl takımlardan turbofan ve aft fan modülü kavramsal tasarımı da gerçekleştirmeleri de istenirken dereceye giren gençleri toplamda 60 bin TL'lik ödül bekliyor.

Jet Motor Tasarım Yarışması, 29-31 Temmuz tarihlerinde Ordu'da gerçekleştirilecek.

Teknolojinin gelişimine paralel olarak her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı, kendini sürekli yenileyen ve Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları bu yıl 40 ana yarışma-97 farklı kategoride düzenleniyor. Roketten Otonom Sistemlere, Tarımdan Su Altı Sistemlerine, İnsansız Hava Araçlarından Yapay Zekaya kadar teknolojinin her alanında düzenlenen dünyanın en büyük Teknoloji Yarışmaları TEKNOFEST'te gerçekleştiriliyor.

Birbirinden farklı kategorilerde düzenlenen yarışmalar; ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve üzeri seviye ile mezun seviyesi dahil tüm gençlerimizin katılımına açık olacak.

Gençlerin milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin artırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için ön eleme aşamasını geçen takımlara bu yıl da 12 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlanırken, TEKNOFEST'te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlara 6 milyon TL'nin üzerinde ödül verilecek.

Binlerce gencin projesine destek olmak için yarışmalarda finale kalan takımlara ulaşım ve konaklama desteği de sağlanacak.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin de olduğu paydaş kurumlar ile birlikte düzenlenen TEKNOFEST'in yarışmalarına katılmak ve bilgi almak için tüm detaylar https://teknofest.org/tr/ web sitesinde yer alıyor.

YORUMLAR
500
Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Benli: 'Her türlü olumsuzlukta sigortalılarımızın yanında olduk' Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Benli: 'Her türlü olumsuzlukta sigortalılarımızın yanında olduk' TGK Başkanı Nuri Kolaylı: 'BİK tarife artışı basına can suyu olacak' TGK Başkanı Nuri Kolaylı: 'BİK tarife artışı basına can suyu olacak'

Türk Lirası, Havacılık, Türkiye, TEI, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TEKNOFEST gençleri Jet Motor Tasarım Yarışmasına hazırlanıyor - Son Dakika


Son Dakika
11:36 Almanya'da yaşayan adam Türkiye'de yatırım yapmak istedi! 4 milyon lira dolandırıldı
11:36 Ezgi Sertel altın gününün hakkını verdi! Instagram hesabından dans ettiği görüntüleri paylaştı
11:29 Akşener'den Erdoğan'ın "külfeti sırtlayacağız" çıkışına cevap: Çok beklersin çok!
11:27 İstihbarat Şefi Sergei Naryshkin, Putin'in karşısında ter döktü, kekelemeye başladı!
11:20 Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil: Geliyor gelmekte olan
11:18 Kılıçdaroğlu 28 Şubat'ın yıldönümünde 28 başörtülü kadınla buluşuyor!
11:15 Üç Kız Kardeş dizisinde dün akşam neler oldu? Türkan boşanma kararı alıyor
11:04 Masumlar Apartmanı'nda dün akşam neler oldu? Gülben en büyük korkusuyla yüzleşiyor
11:04 23 şubat altının gram fiyatı 841 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:03 Kadın apartman görevlisi sesli müzik dinlediği için uyarmıştı! İlk önce cinsel şiddet uyguladı ardından öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 11:45:18. #1.11#
SON DAKİKA: TEKNOFEST gençleri Jet Motor Tasarım Yarışmasına hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement