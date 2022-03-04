TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Teknoloji Yarışmaları'na başvurular devam ediyor - Son Dakika
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TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Teknoloji Yarışmaları'na başvurular devam ediyor

04.03.2022 12:50
TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Teknoloji Yarışmaları'na başvurular devam ediyor

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Teknoloji Yarışmaları'na başvurular sürüyor.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Teknoloji Yarışmaları'na başvurular sürüyor.

TEKNOFEST açıklamasına göre, başvuru tarihi 7 Mart'ta sona erecek olan ve TÜRKSAT yürütücülüğünde düzenlenen Model Uydu Yarışması öğrencilere, uydu ve uzay projesinin tasarımından göreve başlamasına kadar geçen heyecanlı bir süreci deneyimleme fırsatı sunuyor.

Yarışma kapsamında öğrencilerin tasarladıkları model uydu gezegen atmosferinde iniş yapan, sensörlerinden veri toplayan, toplanan verileri bir ara yüz ortamına aktaran, görüntü kaydı yapan ve anlık veri alışverişi yapabilen faydalı yükü temsil ediyor. Adaylardan, telemetri ve iletişim gereksinimleri karşılanarak otonom yapının sağlandığı disiplinler arası çalışan bir sistemi geliştirerek gerçek sistemlerin çeşitli yönlerini yansıtacak şekilde model uydu tasarlamaları isteniyor.

Mühendislik alanında lisans ve yüksek lisans eğitimi alan öğrencilere teorik bilgiyi pratiğe dönüştürme fırsatı ve disiplinler arası çalışma becerisi edindirmeyi amaçlayan yarışmada dereceye giren takımları toplamda 90 bin liralık ödül bekliyor.

Uzay teknolojilerinin milli olarak üretilmesine katkı sağlayan ve katılımcıların uydunun tüm süreçlerini öğrendikleri yarışma, aynı zamanda öğrencilere diğer üniversite takımlarıyla tecrübe paylaşımı, sektörde faaliyet gösteren kurumlar, şirketler, uzmanlar ve mühendisler ile iletişim imkanı sunarken dünyanın geleceğini şekillendirecek uzay teknolojileri alanında insan kaynağı yetiştirilmesini hedefliyor.

Uzun ve detaylı bir hazırlık sürecinden sonra katılımcılar model uydularını TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları kapsamında 22-24 Ağustos tarihlerinde Aksaray'da düzenlenecek yarışmada uçuracaklar.

Dereceye giren takımlar ödüllerini 30 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST'te alacaklar. Milli Teknoloji Hamlesi hedefleri doğrultusunda fikri olan, projesi olan ve üreten gençler bu yıl yine coşku ve heyecanın merkezi TEKNOFEST'te bir araya gelecekler.

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Amelia Hamlin, Havacılık, Mart, Uzay, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Teknoloji Yarışmaları'na başvurular devam ediyor - Son Dakika


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