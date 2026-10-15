Teknoloji satışına direnen Avrupa borsalarında STOXX Europe 600 yüzde 0,38 arttı - Son Dakika
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Teknoloji satışına direnen Avrupa borsalarında STOXX Europe 600 yüzde 0,38 arttı

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Avrupa borsaları, teknoloji hisselerindeki satış baskısına rağmen İspanya ve İtalya dışındaki önemli piyasalarda değer kazanarak günü tamamladı. STOXX Europe 600 yüzde 0,38 artışla 640,16 puana çıkarken, teknoloji hisseleri yüzde 1,5 geriledi.

Avrupa borsaları, haftanın dördüncü işlem gününü, küresel teknoloji hisselerindeki sert satış baskısına rağmen İspanya ve İtalya dışındaki önemli piyasalarda görülen değer kazançlarıyla tamamladı.

Yapay zeka sektöründeki kar realizasyonları ve ABD'den gelen yüksek enflasyon verileri Asya ile Wall Street borsalarında sert düşüşleri tetiklerken, Avrupa'da endeks ağırlıkları farklı olan piyasalar bu olumsuz havaya direnç gösterdi.

Kapanışta, Avrupa'daki en büyük şirketleri kapsayan gösterge endeks STOXX Europe 600, yüzde 0,38 artışla 640,16 puana ulaştı. Bölgenin öncü endeksi EuroStoxx 50 ise teknoloji ağırlıklı hisselerdeki kayıpların etkisiyle yüzde 0,36 düşerek 6.168,26 puandan günü kapattı. Avrupa'nın teknoloji şirketlerinin hisseleri ortalama yüzde 1,5 düştü.

Almanya'da DAX 40 endeksi, bünyesindeki yapay zeka odaklı şirket sayısının ve ağırlığının sınırlı olması sayesinde günü yüzde 0,33 artışla 25.382,62 puandan tamamladı. Yarı iletken üreticisi Infineon yüzde 5,2, Aixtron ise yüzde 12,7 değer kaybederek teknoloji sektöründeki gerilemeye öncülük etti.

İngiltere'de güçlü yükseliş

İngiltere'de FTSE 100 endeksi, Maliye Bakanı John Healey'nin açıklamalarının ardından bankacılık sektörüne yönelik ek vergi endişelerinin hafiflemesiyle yüzde 1,08 değer kazanarak 10.840,35 puana yükseldi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,78 artışla 7.934,70 puana ulaşırken, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,28 düşüşle 19.177,70 puana geriledi. İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,72 değer kaybederek 49.397,55 puana indi.

ABD tahvil faizleri düştü

Küresel piyasalarda ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 5,4 seviyelerinden yüzde 5'in hemen üzerine gerilemesi, borç finansmanlı yapay zeka yatırımlarına yönelik yüksek faiz endişelerini bir miktar hafifletti.

Makroekonomik veri akışıyla yön bulan avro/dolar paritesi ise gün içinde yüzde 0,403 artış kaydederek 1,12 seviyesinden işlem gördü.

Hürmüz Boğazı'ndaki gemi saldırılarının ardından dalgalı bir seyir izleyen petrol piyasalarında, Brent petrolün varil fiyatı 106 dolar seviyelerinde yatay kalırken, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı yüzde 2,8 değer kazanarak 98 dolara yaklaştı.

Kaynak: AA
TeknolojiEkonomiİspanyaİtalyaFinansBorsaSon Dakika

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SON DAKİKA: Teknoloji satışına direnen Avrupa borsalarında STOXX Europe 600 yüzde 0,38 arttı - Son Dakika
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