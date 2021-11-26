Üye Girişi
Teknoloji ürünlerde Kasım indirimleri sürüyor - Son Dakika

Teknoloji ürünlerde Kasım indirimleri sürüyor

26.11.2021 15:02
Teknoloji ürünlerde Kasım indirimleri sürüyor

Elektronik pazar yeri platformu Turkcell Pasaj, Kasım ayına özel indirimlere devam ediyor.

Elektronik pazar yeri platformu Turkcell Pasaj, Kasım ayına özel indirimlere devam ediyor.

Elektronik pazar yeri platformu Turkcell Pasaj, Kasım'a özel indirim kampanyalarına 'Harika Günler' ile sürdürüyor. Yapılan duyuruya göre 21-29 Kasım tarihleri arasında online satışa özel indirim kampanyasında Pasaj müşterilerini, yüzde 60'a varan indirimler bekliyor. Online 'Harika Günler' indirimleri; akıllı telefonlardan beyaz eşyalara, ev & yaşam ürünlerinden giyilebilir teknolojilere ve anne çocuk ürünlerine kadar Pasaj müşterilerinin hayatlarına dokunan ürün ve ürün gruplarını içeriyor. Stoklarla sınırlı fırsatların bitmesine sayılı günler kalan indirim kampanyasına Dijital Operatör uygulamasından da erişilebiliyor. - İSTANBUL

Teknoloji ürünlerde Kasım indirimleri sürüyor

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Teknoloji ürünlerde Kasım indirimleri sürüyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Osman Kavala'nın tutukluk halinin devamına karar verilmesiyle dolar yükselişe geçti 15:52 Osman Kavala'nın tutukluk halinin devamına karar verilmesiyle dolar yükselişe geçti Bugün ne izleyeceksiniz: Aşk Mantık intikam, Kıbrıs Zafere Doğru ve Aziz 15:37 Bugün ne izleyeceksiniz: Aşk Mantık intikam, Kıbrıs Zafere Doğru ve Aziz İnce'den 14:53 İnce'den "İktidara gelemeyeceksiniz" diye bağıran vatandaşa yanıt: Sizin gelemediğiniz gibi dimi
Aloe vera eken adam, 4 dönümden 90 bin lira gelir sağladı 14:23 Aloe vera eken adam, 4 dönümden 90 bin lira gelir sağladı Eski Bakan Alaboyun'dan başkanlık sistemi itirafı: Çok güçlü destekleyenlerden biriydim ama beklediğimiz gibi çıkmadı 14:04 Eski Bakan Alaboyun'dan başkanlık sistemi itirafı: Çok güçlü destekleyenlerden biriydim ama beklediğimiz gibi çıkmadı A Milli Takımımız için kura günü! 13:37 A Milli Takımımız için kura günü!
TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu 13:33 TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba 11:48 Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba

Son Dakika Haberleri
15:52 Osman Kavala'nın tutukluk halinin devamına karar verilmesiyle dolar yükselişe geçti
15:50 32 mutasyonlu Covid varyantı 'Nu' hakkında bilmek istediğiniz her şey! Farkı ne, ne kadar yayıldı, nasıl korunacağız?
15:38 Oscar ödüllü Oyuncu Casey Affleck'in, 23 yaş küçük sevgilisiyle romantik anları
15:37 Bugün ne izleyeceksiniz: Aşk Mantık intikam, Kıbrıs Zafere Doğru ve Aziz
15:36 CHP'nin Mersin mitingine valilik engeli
15:28 AK Partili Yusuf Özoğul'a hakaret eden Metin Uca'dan bir paylaşım daha geldi
15:26 Son dakika! Savcılık Gezi Parkı davasında Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamını talep etti
15:24 Son dakika gündem haberleri! Gündemde yaşanan son gelişmeler
15:17 Asgari ücrete zam gelirse kıdem tazminatı tavanı 11 bin 246 liraya çıkacak
15:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Alsancak'taki yeni stadın adı Mustafa Denizli Stadı olacak
Kılıçdaroğlu: Az kaldı, Türkiye 13. cumhurbaşkanını seçecek Kılıçdaroğlu: Az kaldı, Türkiye 13. cumhurbaşkanını seçecek         
16:04
32 mutasyonlu Covid varyantı 'Nu' hakkında bilmek istediğiniz her şey! Farkı ne, ne kadar yayıldı, nasıl korunacağız? 32 mutasyonlu Covid varyantı 'Nu' hakkında bilmek istediğiniz her şey! Farkı ne, ne kadar yayıldı, nasıl korunacağız?         
15:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Alsancak'taki yeni stadın adı Mustafa Denizli Stadı olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Alsancak'taki yeni stadın adı Mustafa Denizli Stadı olacak         
15:09
Hasan Can Kaya'ya Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş Hasan Can Kaya'ya Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş         
14:35
Cezaevinden yeni çıkan adam, eski karısını dövüp saçlarını kesti Cezaevinden yeni çıkan adam, eski karısını dövüp saçlarını kesti         
14:21
Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir         
14:00
Osman Kavala Gezi Davası'nın ikinci duruşmasına katılmadı Osman Kavala Gezi Davası'nın ikinci duruşmasına katılmadı         
13:35
Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin         
12:12
Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı! Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı!         
11:42
AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından         
11:07
Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor         
09:06
Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi! Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi!         
08:21
Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı         
07:59
Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı         
07:16
Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi         
20:32
Son Dakika: Türkiye'de 25 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 222 kişi vefat etti, 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 25 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 222 kişi vefat etti, 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi         
20:26
Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik         
20:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2021 16:09:10. #1.13#
SON DAKİKA: Teknoloji ürünlerde Kasım indirimleri sürüyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement