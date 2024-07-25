Teknolojiyle Yarışan Ardahanlı Değirmenci

Ekonomi

İlçenin son değirmencisi teknolojiyle yarışıyor

ARDAHAN - Ardahanlı değirmenci babasından kalan ekmek teknesinde geleneksel yöntemle un öğütüyor.

Değirmenler, Posof'un geleneksel kültüründe oldukça önemli bir yere sahiptir. Yakın tarihlere kadar Posof'un hemen hemen her köyünde su değirmenleri bulunurken, bugün çalışır vaziyette sadece bir su değirmeni mevcut. Su değirmenlerinin yok olmaya başladığı günümüzde, onların yerini kısmen de elektrikli öğütme makineleri (elektrikli değirmenler) almıştır. 2018 yılı itibarıyla dede-baba zanaatı değirmenciliği, aktif olarak Posof ilçe merkezinde devam ettiren Güven Tekin de zamanımızın vazgeçilmezi makineleşme yoluyla bu mesleği yaşatmaya çalışıyor. Sadece mısır ve arpa öğüten Tekin, Posof'un tüm köylerine hizmet vermeye devam ediyor.

Tekin, müşterilerin hasat sonrası temizleyip getirdiği mısır ve arpadan katkısız doğal un ürettiklerini söyledi. Dede mesleği olan değirmeni 1970 yılında dedesinin yaptığını ve şimdi ise kendisinin çalıştığını söyleyerek, burada mısır ve arpa değirmene atılıyor, katkısız un alınıyor dedi.

Şu anda bu mesleği yapanların sayısının çok az olduğunu söyleyen Tekin, "'Bu meslek ölmek üzere, ben de babamın vasiyeti üzerine bu mesleği yürütüyorum. Burada Posof halkına hizmet ediyorum. Tesisi büyütmek istiyorum ama yer sorunu var. İnşallah yetkililer bana bu konuda yardımcı olurlar" dedi.