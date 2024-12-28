Teknopark ve AR-GE merkezi personelinin çalışma esasları düzenlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Teknopark ve AR-GE merkezi personelinin çalışma esasları düzenlendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, teknopark, AR-GE ile tasarım merkezinde çalışan ve teşviklerden yararlanan personelin uzaktan çalışma imkanının 2025'te de devam edeceğini bildirdi.

28.12.2024 13:47
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, teknopark, AR-GE ile tasarım merkezinde çalışan ve teşviklerden yararlanan personelin uzaktan çalışma imkanının 2025'te de devam edeceğini bildirdi.

Kacır, sosyal medya hesabından konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'na yönelik paylaşım yaptı.

Teknoloji geliştiren sektörleri desteklemeye devam edeceklerine işaret eden Kacır, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla, teknoparklarda, AR-GE ve tasarım merkezlerinde çalışan ve teşviklerden yararlanan personellerin uzaktan çalışma imkanı 2025'te de devam edecek. Bilişim ve AR-GE ekosistemimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Öte yandan, kararla gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında teknoloji geliştirme bölgeleri ile AR-GE veya tasarım merkezlerinde çalışan personelin, toplam sayısına ve teşvike konu edilen toplam çalışma sürelerine uygulanmak üzere söz konusu bölge ve merkezler dışında geçirilen süreler bakımından belirlenmiş oran, 31 Aralık 2025'e kadar mahiyeti Bakanlıkça belirlenecek bilişim personeline yüzde 100, bunlar dışındaki personele ise yüzde 75 olarak uygulanacak.

???????Karar, 1 Ocak 2025'ten geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA

Mehmet Fatih Kacır, Mehmet Fatih Kacır, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Teknopark ve AR-GE merkezi personelinin çalışma esasları düzenlendi - Son Dakika

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