Teknosa'da iki üst düzey atama, Akata ve Özçelik 1 Ekim'de göreve başlıyor - Son Dakika
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Teknosa'da iki üst düzey atama, Akata ve Özçelik 1 Ekim'de göreve başlıyor

Teknosa\'da iki üst düzey atama, Akata ve Özçelik 1 Ekim\'de göreve başlıyor
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Teknosa, Mustafa Aşkım Akata'yı Ticari Genel Müdür Yardımcılığına (CCO), Zafer Özçelik'i ise Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığına (CMO) atadı. Perakende, pazarlama ve dijital dönüşüm alanlarında deneyimli iki isim 1 Ekim itibarıyla yeni görevlerine başlayacak.

????? Teknosa, Mustafa Aşkım Akata'yı Ticari Genel Müdür Yardımcılığı (CCO), Zafer Özçelik'i ise Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı (CMO) görevine atadı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, perakende, pazarlama ve dijital dönüşüm alanlarında deneyime sahip Akata ve Özçelik, 1 Ekim itibarıyla yeni görevlerine başlayacak.

Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu Mustafa Aşkım Akata, profesyonel kariyerine Adana Çimento'nun yatırım ve teşvik bölümünde başladı.

İnterbank ve Ziraat Bankasında ticari ve kurumsal bankacılık satış bölümlerinde görev yapan Akata, 2005-2015 döneminde Akbank'ta Kurumsal Şube Müdürü, Ticari Şube Müdürü ve Bölge Müdürü olarak çalıştı.

A101'de Bölge Genel Müdürü olarak 300 mağazanın yönetiminden sorumlu olan Akata, 2017-2025 döneminde Eve Mağazacılık'ta Üst Yönetici (CEO) görevini yürüttü. Akata bu dönemde şirketin kendi markalarının oluşturulması, şirkete özel markaların kazandırılması, 6 milyondan fazla müşteriye ulaşan sadakat kartı ve müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) projeleri ile dijital dönüşüm çalışmalarına liderlik etti.

İzmir Fen Lisesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Havacılık Mühendisliği Bölümü mezunu Zafer Özçelik de iki yıllık kurumsal bankacılık deneyiminin ardından San Francisco Üniversitesinde işletme yüksek lisansını tamamladı.

Kariyerine San Francisco merkezli Bleu Marketing Solutions'ta başlayan Özçelik, Türkiye'ye döndükten sonra Doğan Online'da Pazarlama Direktörü, Dentsu Grubu'nda Dijital Grup Başkanı (CDO) ve N11'de Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı (CMO) olarak görev yaptı.

Özçelik, 2020'de kurduğu Moventum Danışmanlık'ta Genel Müdür ve Danışman olarak pazarlama, dijital dönüşüm, e-ticaret ve yapay zeka alanlarında danışmanlık yaptı.

Kaynak: AA

Dijital Dönüşüm, Teknosa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Teknosa'da iki üst düzey atama, Akata ve Özçelik 1 Ekim'de göreve başlıyor - Son Dakika

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