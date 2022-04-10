Teknosa'dan ara tatil fırsatları - Son Dakika

Teknosa, ara tatile giren öğrenciler için notebooktan tablete, kulaklıktan akıllı telefona birçok üründe fırsatlar sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, eğitim için temel bir ihtiyaç haline gelen notebook ve tabletlerde özel indirim fırsatları sunan Teknosa'da, tüm notebookların yanında Microsoft Office 799 TL yerine 399 TL'ye cazip bir seçenek oluşturuyor. Akıllı telefonlarda da avantajlı kampanyalar bulunuyor.

Ara tatil boyunca gaming kulakların yanı sıra klavye ve mouse'larda özel indirimler ve yine Preo gaming aksesuarlarda 2. ürüne özel avantajlar da Teknosa'da öğrencileri bekliyor.

Ara tatilde teknolojik ihtiyaçları için Teknosa'nın 69 ile yayılan mağazaları ve teknosa.com'dan alışveriş yapanlar, ay sonuna kadar kampanya fırsatlarından yararlanabilecek.

Alışveriş için Teknosa.com'u tercih edenler, ürün bilgilerine kadar her konuda mağazalarda olduğu gibi uzmanlardan Web-chat üzerinden canlı destek alabiliyor. Ayrıca, Video-chat hizmeti ile mağazaya gitmeden mağaza deneyimi yaşayarak, ürünü görüp mağazadaki danışmana bağlanarak birebir bilgi alınabiliyor.

Teknolojiseverler, Teknosa.com'dan siparişleri için aynı gün ve ertesi gün hızlı teslimat seçeneklerinden faydalanabiliyor, alışverişlerini mağazalardan, internetten, mobil platformlardan ya da telefondan (0850 222 55 99) gerçekleştirebiliyor.