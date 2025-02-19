Teknosa'nın Başarısı: Üç Ödül ve 22. Sıra

Ekonomi

Teknosa, ilk entegre raporuyla Amerikan İletişim Profesyonelleri Birliğinin (LACP) düzenlendiği Vision Awards'ta üç ödül kazanarak, dünya çapında 22'nci sırada yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Teknosa, sürdürülebilirlik yaklaşımını, entegre raporlama stratejisini ve kurumsal şeffaflık konusundaki güçlü iletişimini uluslararası arenada bir kez daha tescilledi.

Bu kapsamda şirket, "2050 Net Sıfır Emisyon ve Sıfır Atık" hedefi doğrultusunda sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını ve yarattığı değeri ortaya koyduğu ilk entegre raporuyla Vision Awards'ta 100 üzerinden 99 alarak, üç ödülün sahibi oldu.

Teknosa, 20'den fazla ülkeden yaklaşık 1000 başvurunun yapıldığı yarışmada, kendi kategorisindeki en yüksek puanı alarak "Küresel Çapta Platin Ödül"ü almaya hak kazandı.

Şirket aynı zamanda, sektördeki en iyi uygulama örneği olarak, "Dünya Çapında En İyi 100 Rapor" ile "Dünya Çapında En İyi İç Rapor" ödüllerinin de sahibi oldu.

Teknosa, ilk izlenimden hissedar mektubuna, finansal içerikten yaratıcılığa entegre rapordaki pek çok kriterin değerlendirildiği yarışmadaki başarısıyla dünya çapında 22'nci sırada yer aldı.