Teknosa, Smarties Awards\'ta 6 Ödül Kazandı

Ekonomi

Teknosa, pazarlama dünyasının yaratıcı, yenilikçi ve başarılı projelerini ödüllendiren Smarties Awards Türkiye organizasyonunda, farklı kategorilerde 6 ödüle birden layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, MMA Türkiye tarafından 12 yıldır düzenlenen ve modern pazarlamada yaratıcılığı ön plana çıkaran Smarties Awards Türkiye'nin düzenlediği etkinlikte Teknosa, yenilikçi projeleriyle pek çok ödülü kucakladı.

Teknosa, 2023'te başlattığı ve bu yıl ikinci fazını hayata geçirdiği "En Büyük Armağan" projesiyle önemli bir başarıya imza atarak, "Web 3.0 Teknolojileri Pazarlama" ve "Yapay Zeka Destekli Yaratıcı Mükemmellik" kategorilerinde gümüş ödül kazandı.

Yapay zeka teknolojisinin gücünü kullanarak geliştirilen Dijital Elçiler Burak ve Selin, "Reklamcılıkta Yenilikçi Yapay Zeka Kullanımı" kategorisinde Teknosa'ya bir diğer gümüş ödülü getirdi.

Oyun tutkunlarını bir araya getiren ve kasım ayında sezon finali yapan Gaming Parkour projesi, "Oyun, Oyunlaştırma ve E-Spor" kategorisinde gümüş ödüle hak kazandı. Bunun yanı sıra, sektöründe ilk kez sanal evren konseptini hayata geçiren Teknosa, Sanal Mağaza konsepti ile "Müşteri/Kullanıcı Deneyimi ve Tasarımı" kategorisinde gümüş ödülün sahibi oldu.

Pazarlama ve müşteri deneyimi alanında teknoloji odaklı yaklaşımlarıyla sektöründe fark yaratan Teknosa, "Sektör Ödülü" kategorisinde "Yılın Markası" seçilerek büyük ödülle geceden ayrıldı.