Tekstil sektörü ekimde İzmir'de buluşacak

Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı'nın beşincisi, 12-15 Ekim tarihleri arasında İzmir'de gerçekleştirilecek.

İZFAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, fuarın danışma kurulu toplantısı Ege Giyim Sanayicileri Derneği'nde (EGSD) yapıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, Fashion Prime ve eş zamanlı düzenlenen Fashion Tech fuarlarının, tekstil sektörünün buluşma adresi haline geldiğini belirtti.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş da Fuar İzmir'de düzenlenecek organizasyonun iplikten son ürüne kadar sektörün tüm paydaşlarını bir araya getireceğini kaydetti.

Türkiye hazır giyim ihracatının yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,6 artışla 10,8 milyar dolara ulaştığını aktaran Sertbaş, "Orta vadeli 2 milyar dolar ihracat hedefimize ulaşmak için Fashion Prime Fuarı'nı çok önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kumaş çeşitleri ve aksesuarlar başta olmak üzere hazır giyim sektörünün tüm bileşenlerinin ve sektörel trendlerin profesyonel ziyaretçiye sunulacağı fuarla eş zamanlı olarak İZFAŞ ve İzgi Fuarcılık iş birliğiyle Fashion Tech Hazır Giyim, Konfeksiyon ve Tekstil Makineleri, Tekstil Baskı Teknolojileri Fuarı da gerçekleştirilecek.