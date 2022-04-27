Tekstil ihracatçılarında görev dağılımı yapıldı - Son Dakika

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu, 2021 Seçimli Genel Kurulu'nun ardından Ahmet Fikret Kileci başkanlığında GAİB hizmet binasında ilk toplantısını gerçekleştirdi. İhracat rakamlarının değerlendirildiği toplantıda yeni yönetim kurulunda görev dağılımı da yapıldı.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen seçimli olağan genel kurulun ardından tek liste halinde gidilen seçim sonrası göreve seçilen Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği yeni yönetim kurulu ilk toplantısını GAİB hizmet binasında gerçekleştirdi. Ahmet Fikret Kileci başkanlığında gerçekleştirilen ilk toplantıda yönetim kurulu üyeleri arasında görev dağılımı yapılırken sektörel ihracat rakamları da değerlendirildi. Ahmet Fikret Kileci başkanlığındaki yönetim kurulunda başkan yardımcılığı görevlerine Suat Akınal ve Fazıl Özyaşar getirilirken muhasip üyeliğe Serdar Erpamukçu seçildi. Önceki dönemde başlattıkları projelerin yeni dönemde de devam edeceğini ve en büyük önceliklerinin yine eğitim olacağını ifade eden Başkan Ahmet Fikret Kileci, yaptığı değerlendirmede "Bugün gerçekleştirdiğimiz ilk yönetim kurulu toplantısında yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız arasına görev dağılımı yaptık. Birliğimiz bir önceki dönemde olduğu gibi birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek ülke ihracatımızın attırılması için gerekli her türlü çalışmayı gerçekleştirecektir. Elbette eğitim yine en büyük önceliğimiz olacak ve ihracat sektörüne yönelik gençlerimizi sektöre kazandırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Üyelerimizin yeni nesil ihracata entegre olabilmesi yönündeki projelerimiz ve çalışmalarımız bu dönemde de devam edecek olup sektörümüzün gelişmesi yönünde yine birbirinden farklı projelerimizi hayata geçireceğiz. Yeni yönetim kurulumuzun sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - GAZİANTEP