Televizyon kutularının dönüştüğü Samsung "Eco-Package" sergisi açıldı

Samsung'un, çevresel sürdürülebilirlik yaklaşımı kapsamında geri dönüştürülebilir televizyon kutularını kullanarak 6 tasarım stüdyosu ve In-Between Tasarım Platformu küratörlüğünde geliştirdiği "Eco-Package" projesi, 2-30 Haziran'da sergilenecek.

Samsung'un, In-Between Tasarım Platformu küratörlüğünde gerçekleşen "Eco-Package" projesinde Beril Ateş, Figure, Onaranlar Kulübü, Ottan Studio, Öykü Baştaş ve Herkes İçin Mimarlık Derneği adına Serap Kaçmaz ve Kubilay Ercelep, Samsung televizyon kutularını gündelik yaşamda kullanılabilecek işlevsel ve dekoratif ürünler olarak yeniden tasarladı.

Sergideki tasarımlar, 16 yıldır Samsung'un, tüketicilerin televizyon kutuları ile yapabileceklerine ilham olmak amacıyla hayata geçirildi.

Samsung'un yeni televizyon kutuları, tamamen geri dönüştürülmüş malzemelerden yeniden işlevlendirilmek amacıyla üretildi. "Eco-Package" projesinde her televizyon kutusu, farklı bir tasarıma dönüşürken, sıfır atıkla üretime dikkat edildi. Tasarımların farklı mekanlara adapte olabilmesi için modüler fikirler geliştirildi.

Samsung, çevreye duyarlı ambalaj yaklaşımı ile yeni televizyon kutularında yüzde 90 daha az mürekkep kullanarak hem atıkların azalmasına hem de geri dönüşüm merkezlerine katkıda bulunuyor.

Tasarımcılar da çalışmalarında renk kullanımını minimize ederek televizyon kutularının üzerindeki çizgi, renk ve tipografi gibi grafik ögeleri kullandı.

Samsung televizyon kutularında zımba teli kullanılmadığı için tasarımcılar, kutuların birleşim yerlerinde yapıştırıcı yerine farklı atık malzemeler kullanarak karbon ayak izini azaltan çevreci bir yaklaşım benimsiyor.

"Ambalajlarda yüzde 90 daha az mürekkep kullanıyor"

Serginin açılışında konuşan Samsung Electronics Türkiye Ses ve Görüntü Sistemlerinden Sorumlu Pazarlama Direktörü Erkan Yıldırım, serginin en önemli amaçlarından birinin farkındalık olduğunu, tüketicinin gözünde farkındalık yaratmanın kendileri için önem taşıdığını kaydetti.

Teknoloji firması olarak, teknoloji üretirken ve komplike materyalleri kullanırken doğaya da saygılı olabileceklerini gösterebilmek istediklerini ifade eden Yıldırım, "Bu proje, televizyon kutularımızı nasıl olur da hayata geri kazandırabiliriz düşüncesi ile çıktı ve kutular bu tip ürünlere dönüştü. Bu ürünler, fonksiyonel tasarım ögeleri oluşturuyor. Bu da gerçekten basit bir kutunun bile o çok anlamlı olabileceğini bize gösteriyor." diye konuştu.

Yıldırım, Samsung olarak karbon salımını azaltmak için çaba gösterdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Geçen yıl 25 bin ton karbon salımını azalttık. Sorumlu olduğum televizyon iş biriminde kutularımız çok daha az materyalden oluşuyor ve üzerindeki mürekkep kullanımını yüzde 90 azalttık. En önemli ayrıntılardan biri bütün uzaktan kumandalarımız güneş enerjisi paneli barındırıyor. Bu çalışmalar vasıtasıyla 100 milyon pilin doğaya atılmasına engel olduk. Bunun bir maliyeti var ve şirketimiz bunu yükleniyor, bunu rekabete bakmaksızın yapıyor. Böylelikle ürünlerimiz gerçekten doğaya daha saygılı oldu. Kutularımızda zımba kullanılmıyor ve bu kutular tekrar kullanılabilir hale geliyor. Geri dönüştürülen ürünleri de kullanmaya devam ediyoruz. 2021'den 2022'ye kadar 30 kat daha fazla geri dönüştürülebilir ürünleri ürünlerimizde kullanmaya başladık. Cep telefonu, televizyon ve beyaz eşya gibi ürünler de dahil... Doğaya dönüş vizyonumuz doğrultusunda hayata geçirdiğimiz projenin sonucunda ortaya çıkan eserleri görmekten dolayı oldukça heyecanlı ve gururluyuz. Bugün bu serginin oluşturulmasında emeği geçen tasarımcı arkadaşlara teşekkür ederim."