TELKODER Başkanı: Türkiye'nin fiber internet altyapısı 2-3 katına çıkmalı

Ekonomi

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) Başkanı Halil Nadir Teberci, Türkiye'nin fiber internet altyapısının en az 2-3 katına çıkması ve fiber bağlantıların iyi planlamalarla evlerin içlerine kadar ulaşması gerektiğini belirtti.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre Teberci, FTTH Avrupa Konseyinin raporlarını ve Türkiye'nin fiber altyapıdaki durumunu değerlendirdi.

Yıllardır Türkiye'nin haberleşme altyapısının hızla fiber altyapıya dönüştürülmesi gerektiğini vurguladıklarını belirten Teberci, şunları kaydetti:

"Maalesef bu alandaki gelişim, çağın gerektirdiği hızda olmadı. Bunun sonuçlarını global bağımsız STK'lerin raporlarında da net biçimde görüyoruz. FTTH/B raporu yaygınlık verilerine bakıldığında Türkiye, 39 ülkeyi kapsayan ortalama fiber yaygınlık oranının altında ve hanelerin sadece yüzde 25,3'ünde fiber abonelik bulunuyor. Bu da küresel sıralamada bizi alt sıralara mahkum ediyor."

Teberci, evlerin içine kadar çekilmemiş bir fiberin, gerçek fiber teknolojisinin hızını ve kalitesini tüketicilere tam yansıtamadığına işaret etti.

Yüksek hızda internetin iş dünyası, vatandaşlar ve güçlü ekonomiler için büyük önem taşıdığına dikkati çeken Teberci, "Türkiye'nin fiber internet altyapısının en az 2-3 katına çıkması ve iyi planlamalarla evlerin içine kadar fiber bağlantıların yapılması gerekiyor. Unutulmaması gereken bir nokta ise mobil iletişimde birçok dünya ülkesinin uzun süredir kullandığı ve bizim henüz geçemediğimiz 5G için de yaygın ve güçlü bir fiber altyapı gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Fiber dönüşüm sürecinin doğru şekilde yapılabilmesi için Türk Telekom Sanal Ayrıştırılmış Yerel Erişim (SAYE) düzenlemesinin hayata geçirilmesi gerektiğine işaret eden Teberci, Türk Telekom'un sunduğu fiber dönüşüm teklifi üzerindeki belirsizliklerin giderilmesi ve daha şeffaf bir sürecin işletilmesi adına gerekli adımların atılması gerektiğini de bildirdi.