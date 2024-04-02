Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) Başkanı Halil Nadir Teberci, Türkiye'nin fiber internet altyapısının en az 2-3 katına çıkması ve fiber bağlantıların iyi planlamalarla evlerin içlerine kadar ulaşması gerektiğini belirtti.
Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre Teberci, FTTH Avrupa Konseyinin raporlarını ve Türkiye'nin fiber altyapıdaki durumunu değerlendirdi.
Yıllardır Türkiye'nin haberleşme altyapısının hızla fiber altyapıya dönüştürülmesi gerektiğini vurguladıklarını belirten Teberci, şunları kaydetti:
"Maalesef bu alandaki gelişim, çağın gerektirdiği hızda olmadı. Bunun sonuçlarını global bağımsız STK'lerin raporlarında da net biçimde görüyoruz. FTTH/B raporu yaygınlık verilerine bakıldığında Türkiye, 39 ülkeyi kapsayan ortalama fiber yaygınlık oranının altında ve hanelerin sadece yüzde 25,3'ünde fiber abonelik bulunuyor. Bu da küresel sıralamada bizi alt sıralara mahkum ediyor."
Teberci, evlerin içine kadar çekilmemiş bir fiberin, gerçek fiber teknolojisinin hızını ve kalitesini tüketicilere tam yansıtamadığına işaret etti.
Yüksek hızda internetin iş dünyası, vatandaşlar ve güçlü ekonomiler için büyük önem taşıdığına dikkati çeken Teberci, "Türkiye'nin fiber internet altyapısının en az 2-3 katına çıkması ve iyi planlamalarla evlerin içine kadar fiber bağlantıların yapılması gerekiyor. Unutulmaması gereken bir nokta ise mobil iletişimde birçok dünya ülkesinin uzun süredir kullandığı ve bizim henüz geçemediğimiz 5G için de yaygın ve güçlü bir fiber altyapı gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Fiber dönüşüm sürecinin doğru şekilde yapılabilmesi için Türk Telekom Sanal Ayrıştırılmış Yerel Erişim (SAYE) düzenlemesinin hayata geçirilmesi gerektiğine işaret eden Teberci, Türk Telekom'un sunduğu fiber dönüşüm teklifi üzerindeki belirsizliklerin giderilmesi ve daha şeffaf bir sürecin işletilmesi adına gerekli adımların atılması gerektiğini de bildirdi.
Son Dakika › Ekonomi › TELKODER Başkanı: Türkiye'nin fiber internet altyapısı 2-3 katına çıkmalı - Son Dakika
Niğde İl Koordinasyon Kurulu 2024 yılı 2. Toplantısı yapıldı. Toplantıda, Niğde'de yürütülen 134 projenin değeri ve gerçekleşme oranı hakkında bilgi verildi.
Düzce'de 1 Eylül'de denize açılan balıkçılar, av azlığı nedeniyle 15 Nisan'daki yasak öncesi sezonu kapattı. Akçakoca ilçesindeki balıkçı limanında avcılar, deniz suyu sıcaklığının normallerin üzerine çıkması ve av azlığı nedeniyle ekmek teknelerini demirledi. Balıkçılar, 15 Nisan'dan sonra kıyı ve midye avcılığıyla geçimlerini sağlamaya devam edeceklerini belirtti.
Elazığ'da tarımsal ekosistemin iyileştirilmesi ve sürdürülebilir hayvancılığın devamı için Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda Amerikan tuz çalısı bitkisi ile mera ıslah çalışması başlatıldı. Proje kapsamında 600 dekar alana Amerikan tuz çalısı ekimi yapıldı ve başarılı olması halinde ülke genelinde de uygulanması hedefleniyor. Bu çalışma sayesinde kentin zayıf olan mera kısımlarından daha fazla istifade edilmesi ve hayvancılığın sürdürülebilir kılınması amaçlanıyor.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 430 bin lira olarak belirlendi. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 430 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 453 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı gün sonunda değişim göstermeyerek 2 milyon 430 bin lira olarak kaldı. KMKTP'de altın işlem hacmi 1 milyar 73 milyon 952 bin 380,27 lira, işlem miktarı ise 441,78 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 1 milyar 123 milyon 152 bin 515,35 lira olarak gerçekleşti. Bugün en fazla işlem yapan kurumlar Doruk Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Garanti BBVA, DenizBank ve Akbank oldu.
Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, İsrail'in kesinti yaptığı vergileri almak için uluslararası arabulucularla Tel Aviv'e baskı yapmaya başladıklarını söyledi.
Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (EASOB) Başkanı Adlıhan Dere, Ramazan Bayramı öncesinde alışveriş yapacak vatandaşlara merdiven altı ve kalitesiz ürünler konusunda uyarıda bulunarak, mahalle esnafından alışveriş yapılmasını önerdi. Dere, bayram alışverişlerinde sağlıksız ve hijyenik olmayan koşullarda üretilen ürünlerden kaçınılması gerektiğini belirtti ve vatandaşları mahallelerindeki güvenilir esnaf ve sanatkarlardan alışveriş yapmaya çağırdı.
Sizin düşünceleriniz neler ?