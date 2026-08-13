Temmuzda Elektrikli Araç Satışları Artışta - Son Dakika
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Temmuzda Elektrikli Araç Satışları Artışta

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Dünyada temmuzda 1,85 milyon elektrikli araç satıldı, ocak-temmuz döneminde toplam satış 11,5 milyon.

Dünyada temmuzda satılan elektrikli araç sayısı yıllık bazda yüzde 9 artışla 1,85 milyon oldu, bu yıl ocak-temmuz dönemindeki toplam elektrikli araç satışları 11,5 milyona ulaştı.

Londra merkezli veri analiz şirketi Benchmark Mineral Intelligence, temmuz ayına ilişkin küresel elektrikli araç satış verilerini yayımladı.

Buna göre, dünyada temmuzda 1,85 milyon elektrikli araç satıldı. Bu rakam, yıllık bazda yüzde 9 artışa ancak aylık bazda yüzde 10 düşüşe karşılık geldi. Böylece, ocak-temmuz dönemindeki küresel elektrikli araç satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artarak 11,5 milyona ulaştı.

Avrupa'da elektrikli araç satışları, temmuzda yıllık bazda yüzde 33 büyümeyle 450 bin oldu ancak satışlar, aylık bazda yüzde 17 geriledi. Avrupa'da ocak-temmuz dönemindeki satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artarak 3 milyona ulaştı.

Avrupa'daki satışların temmuzda önceki aya göre düşüş göstermesinde tatil dönemi nedeniyle yaşanan durgunluk etkili oldu.

Çin'de elektrikli araç satışları, temmuzda yıllık bazda yüzde 5 düşüşle 980 bin, ocak-temmuz dönemindeki satışlar da yüzde 12 azalarak 5,9 milyon oldu. Yıla zayıf başlayan Çin pazarında iyileşme sinyalleri görülürken elektrikli araçlara yönelik vergi değişikliklerinin 2027'de satışları desteklemesi bekleniyor.

Kuzey Amerika'da ise satışlardaki küçülme temmuzda da devam etti ve yıllık bazda yüzde 27 düşüş yaşandı. Bölgede temmuzda 140 bin elektrikli araç satılırken ocak-temmuz dönemindeki satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 düşüşle 900 bin oldu.

Dünyanın geri kalanında ise elektrikli araç satışları temmuzda yıllık bazda yüzde 97 artarak 280 bine, ocak-temmuz dönemi satışları yüzde 96 büyümeyle 1,7 milyona ulaştı.

Benchmark Mineral Intelligence Kıdemli Elektrikli Araç Analisti George Whitcombe, elektrikli araç satışlarında bölgesel farkların belirgin olmaya devam ettiğini belirtti.

Avrupa'daki yasal düzenlemeler ve sübvansiyonların, bölgedeki güçlü büyümeyi desteklemeye devam ettiğini dile getiren Whitcombe, şu bilgileri paylaştı:

"Çin ise yıla yavaş bir başlangıç yaptıktan sonra toparlanma sinyalleri vermeye başladı. Temmuzda elektrikli araç satışları, geçen yılın aynı dönemine göre sadece yüzde 5 azaldı. Kuzey Amerika elektrikli araç pazarı, ikinci çeyrekte birinci çeyreğe kıyasla çok daha olumlu bir tablo sergilese de temmuzda yıllık bazda daha belirgin küçülme oranları yeniden ortaya çıktı. Aylık satışlar, ABD'de elektrikli araçların benimsenmesini desteklemek amacıyla uygulanan ve vergi indirimi yoluyla sağlanan federal desteğin Eylül 2025 sonunda kaldırılmasından önce görülen olağanüstü artışla karşılaştırılıyor."

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Temmuzda Elektrikli Araç Satışları Artışta - Son Dakika

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