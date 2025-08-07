Temmuzda Sanayi Kapasite Raporlarında Azalma

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince (TOBB) temmuzda onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı, yıllık bazda yüzde 4,4 azalarak 4 bin 357 oldu.
TOBB, temmuz ayına ilişkin sanayi kapasite raporu verilerini açıkladı.
Buna göre, temmuzda onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,4 azalışla 4 bin 357 olarak kayıtlara geçti.
TOBB Sanayi Veri Tabanı'ndaki aktif kapasite raporlarının sayısı, Temmuz 2024'te 95 bin 972 iken bu yılın aynı ayında yüzde 1 azalarak 95 bin 9 olarak hesaplandı.
Çalışan sayısı, temmuzda, haziran ayına göre yüzde 0,3 artarak 3 milyon 815 bin 418 oldu. Kapasite raporu başına düşen ortalama çalı?an sayısı ise Haziran 2025'te 40,12 iken, Temmuz 2025'te 40,16 olarak belirlendi.
