Temu'ya AB'den 200 Milyon Avro Cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Temu'ya AB'den 200 Milyon Avro Cezası

28.05.2026 15:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB, Temu'yu Dijital Hizmetler Yasası'nı ihlal ettiği gerekçesiyle 200 milyon avro para cezasına çarptırdı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Dijital Hizmetler Yasası'nı (DSA) ihlal ettiği gerekçesiyle Çin merkezli çevrim içi alışveriş platformu Temu'ya 200 milyon avro para cezası verdi.

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, Temu'nun platformunda yasa dışı ürünlerin satışına ilişkin sistemik riskleri yeterince tespit etmediği ve değerlendirmediği bildirildi.

AB'deki tüketicilerin Temu'da yasa dışı ürünlerle karşılaşma ihtimalinin yüksek olduğuna işaret edilen açıklamada, Temu'nun 2024 yılı risk değerlendirmesinin DSA kapsamındaki standartları karşılamadığı belirtildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında Temu'ya yönelik gizli alışveriş testlerinde seçilen şarj cihazlarının çok yüksek bölümünün temel güvenlik testlerinden geçemediği, bebek oyuncaklarının önemli bir kısmının kimyasal limitleri aştığı veya kopabilen parçalar nedeniyle boğulma riski taşıdığı için orta ve yüksek düzeyde güvenlik riskinin bulunduğu kaydedildi.

Temu'nun tavsiye sistemleri ve influencer destekli ürün tanıtım programlarının yasa dışı ürünlerin yayılma riskini yeterince değerlendirmediğine işaret edilen açıklamada, DSA kapsamında çok büyük çevrim içi platformların, hizmetleriyle bağlantılı sistemik riskleri titizlikle değerlendirmekle ve buna uygun önlemler almakla yükümlü oldukları vurgulandı.

Açıklamada, Temu'ya AB kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 200 milyon avro para cezası verildiği bildirildi.

Temu'nun 28 Ağustos 2026'ya kadar ihlalleri gidermeye yönelik eylem planı sunması gerektiğine işaret edilen açıklamada, şirketin karara uyulmaması halinde periyodik para cezalarıyla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunuldu.

Avrupa'da faaliyet gösteren büyük şirketler ve dijital platformların katı kurallara uymaları gerekiyor. AB, kurallarını ihlal eden firmalara yüksek para cezası uygulayabiliyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Temu'ya AB'den 200 Milyon Avro Cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düzce’de cinayet çözüldü: Şüpheli suçunu itiraf etti Düzce'de cinayet çözüldü: Şüpheli suçunu itiraf etti
Laos’ta mağarada mahsur kalan define avcılarından 5’i sağ olarak kurtarıldı Laos'ta mağarada mahsur kalan define avcılarından 5'i sağ olarak kurtarıldı
Zaniolo yeniden Udinese yolcusu Gianluca Nani müjdeyi verdi Zaniolo yeniden Udinese yolcusu! Gianluca Nani müjdeyi verdi
El Bilal Toure’ye Süper Lig’den dev talip El Bilal Toure'ye Süper Lig'den dev talip
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu koruma memurunun kullandığı cip, incelemeye alındı Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu koruma memurunun kullandığı cip, incelemeye alındı
Acun Ilıcalı ilk transferini Galatasaray’dan yapıyor Acun Ilıcalı ilk transferini Galatasaray'dan yapıyor

16:35
Manchester City’den ayrılan Bernardo Silva, Türkiye’ye geldi
Manchester City'den ayrılan Bernardo Silva, Türkiye'ye geldi
15:47
Cristiano Ronaldo’dan Galatasaray’ın transferine engel
Cristiano Ronaldo'dan Galatasaray'ın transferine engel
15:36
Kılıçdaroğlu’ndan bir hamle daha: CHP’nin grup toplantısı yapılmayacak
Kılıçdaroğlu'ndan bir hamle daha: CHP'nin grup toplantısı yapılmayacak
15:21
Yarış atı yanına yaklaşan seyise çifte attı Genç kadın metrelerce savruldu
Yarış atı yanına yaklaşan seyise çifte attı! Genç kadın metrelerce savruldu
13:38
Havalar ısındı, kabus geri döndü Kene şimdiden 3 can aldı
Havalar ısındı, kabus geri döndü! Kene şimdiden 3 can aldı
13:20
Tatilciler Muğla’ya akın etti Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı
Tatilciler Muğla'ya akın etti! Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 16:37:58. #7.12#
SON DAKİKA: Temu'ya AB'den 200 Milyon Avro Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.