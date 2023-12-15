TENEX, ABD\'den uranyum ithalatı yasa tasarısına ilişkin haberleri reddetti

TENEX, hafta başında ABD Temsilciler Meclisinde, Rusya'dan uranyum ithalatının yasaklanmasını öngören yasa tasarısının onaylanmasıyla şirketin bu konuda "sözde uyarılarda" bulunduğu yönündeki haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom himayesindeki TENEX'ten yapılan açıklamada, "TENEX, TENEX'in ABD'deki iştirakine atfedilen, ABD'ye zenginleştirilmiş uranyum tedarikine yönelik olası bir 'önleyici' yasağa ilişkin sözde 'uyarılar' hakkındaki bilgileri tamamen yanlış olarak nitelendirmekte ve reddetmektedir. Ne TENEX ne de iştiraklerinden biri, yabancı müşterilerine bu tür bir bildirimde bulunmuştur." ifadelerine yer verildi.

Şirketin sözleşmeden doğan tüm yükümlülükleri eksiksiz ve zamanında yerine getirdiği belirtilen açıklamada, "Yurtdışındaki müşterilerimizin güvenine büyük değer veriyor ve bu müşterilerimize yönelik spekülasyonları kesinlikle kabul edilemez buluyoruz. Nükleer enerji de dahil olmak üzere, enerji dönüşümü ve net sıfır hedeflerine ulaşılması için hayati önem taşıyan sektörlerdeki uluslararası ticaret ve iş birliğinin jeopolitik çalkantılardan ve korumacı ticaret önlemlerinden ayrı tutulması gerektiğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.