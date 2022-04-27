TENMAK'ın proje destek programlarına ilişkin yönetmeliği yayımlandı - Son Dakika
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TENMAK'ın proje destek programlarına ilişkin yönetmeliği yayımlandı

27.04.2022 10:23
TENMAK'ın proje destek programlarına ilişkin yönetmeliği yayımlandı

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumunun (TENMAK) görev alanına giren enerji, maden, iyonlaştırıcı radyasyon, parçacık hızlandırıcıları, nükleer, bor ve nadir toprak elementleri ile ilgili bilim ve teknoloji alanlarında oluşturulacak destek programlarına yönelik usul ve...

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumunun (TENMAK) görev alanına giren enerji, maden, iyonlaştırıcı radyasyon, parçacık hızlandırıcıları, nükleer, bor ve nadir toprak elementleri ile ilgili bilim ve teknoloji alanlarında oluşturulacak destek programlarına yönelik usul ve esaslar belirlendi.

TENMAK'ın Proje Destek Programlarına İlişkin Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, TENMAK'ın görev alanına giren enerji, maden, iyonlaştırıcı radyasyon, parçacık hızlandırıcıları, nükleer, bor ve nadir toprak elementleri ile ilgili bilim ve teknoloji alanlarında oluşturulacak destek programları ile bu programlar kapsamındaki projelerin başvuru, değerlendirme, hibe veya geri ödemeli olarak destekleme, teşvik, izleme, sonuçlandırma ve sonuçlarının değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, özel sektör kuruluşları ve/veya TENMAK Ar-Ge birimleri bünyesinde yürütülmek üzere TENMAK tarafından ayni ve/veya nakdi destek sağlanan projelere ilişkin destek programlarını kapsayan yönetmeliğe göre, destek programları ile bu programlar kapsamında uygulanacak desteğin türü, destek oranı, süresi, kapsamı, verilebilecek azami destek tutarları, teknik, mali ve idari kurallar ve süreçlere ilişkin bilgileri içeren uygulama esasları, TENMAK'ın çalışma ilke, program ve öncelikli alanları çerçevesinde Başkanlık tarafından hazırlanarak Yürütme Kuruluna sunulacak.

Yürütme Kurulunca onaylanan destek programı ve programın uygulama esasları TENMAK internet sitesinde yayımlanacak.

Öte yandan, Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından Nükleer Tesisler, Radyasyon Tesisleri ve Radyoaktif Atık Tesislerinde Yönetim Sistemi Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Nükleer tesis, radyasyon tesisi veya radyoaktif atık tesislerine ilişkin faaliyetlerde bulunan veya bulunacak kuruluşları ve bu kuruluşların tesise ilişkin faaliyetlerini kapsayacak yönetmelikle; tesis kuran, işleten, işletmeden çıkaran veya kapatan kuruluşların kendi bünyesinde oluşturacağı, sürdüreceği ve sürekli iyileştireceği, güvenliğe öncelik veren ve güvenlik kültürünü destekleyen bir yönetim sistemine ilişkin hususlar düzenlenecek. ???????

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Radyasyon, Nükleer, Türkiye, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TENMAK'ın proje destek programlarına ilişkin yönetmeliği yayımlandı - Son Dakika


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