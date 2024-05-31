Tepebaşı Geri Dönüştürülebilir Atık Toplayıcıları Sosyal İşletme Kooperatifi\'nin Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

Ekonomi

Tepebaşı Geri Dönüştürülebilir Atık Toplayıcıları Sosyal İşletme Kooperatifi'nin (GESİKOOP) Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

Tepebaşı Belediyesi'nin öncülüğünde kurulan ve sokak toplayıcılarını tek bir çatı altında birleştiren GESİKOOP'un 5'inci Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Tepebaşı Belediyesi, zorlu şartlar altında ve kayıt dışı olarak çalışan sokak toplayıcılarına statü kazandırmak, toplanan atıkları ise kayıt altına almak amacı ile Türkiye'de bir ilke daha öncülük etti. Tepebaşı Belediyesi'nin teşvikleri ile kurulan ve sosyal işletme kooperatifi olması ile fark oluşturan GESİKOOP, 23 Haziran 2020'de Tepebaşı Belediyesi, GESİKOOP ve lisanslı geri dönüşüm firması arasında imzalanan 3'lü protokol ile hayata geçirildi.

Kooperatif binasında gerçekleştirilen toplantıya Eskişehir Ticaret İl Müdürü Cemil Kürkçü, Kooperatif Başkanı Şahin Savcı, Kooperatif ikinci Başkanı Serap Taşer, Tepebaşı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, Geri Dönüşüm Tesisi yetkileri ve kooperatif üyeleri katıldı. Toplantıda 2023 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ile gelir-gider hesapları ibra edilerek 2024 yılı tahmini bütçe ve çalışma programı görüşüldü. - ESKİŞEHİR