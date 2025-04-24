Tera Bank, Fimple ile İşbirliği Yaptı - Son Dakika
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Ekonomi

Tera Bank, Fimple ile İşbirliği Yaptı

Tera Bank, bankacılık altyapısını dönüştürmek için Fimple ile stratejik işbirliği anlaşması imzaladı.

24.04.2025 15:12
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Tera Bank, bankacılık altyapısını dönüştürmek için Fimple ile işbirliği anlaşması imzaladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, hatasız müşteri deneyimi oluşturmak için bankacılık altyapısında dönüştürücü teknoloji yatırımlarına devam eden Tera Bank, hızla gelişen tüketici alışkanlıklarına uyum problemini ortadan kaldırmayı hedefleyen teknolojik işbirliklerini artırıyor.

Bu kapsamda Tera Bank, yeni nesil finansal teknoloji platformu Fimple ile stratejik bir işbirliği anlaşması imzalayarak bankacılık altyapısını dönüştürme yolunda önemli bir adım attı.

Bu anlaşmayla, yoğun rekabetin yaşandığı geleneksel bankacılık ve fintek girişimleri alanında Fimple'ın bulut tabanlı mimari ve entegrasyon kolaylığı sağlayacak teknolojik çözümleri, dijital rahatlığı ön planda tutan Tera Bank'a teknik ve stratejik alanlarda avantaj sağlayacak.

Tera Bank, internet ve mobil bankacılık altyapısının yenilenmesiyle, bankacılık sektöründeki rekabette öncü olmayı hedefliyor. Fimple'ın sağladığı esneklik ve teknolojik altyapıyla müşteri memnuniyetini artıracak Tera Bank, büyüme hedefine de destek sağlayacak.

Taraflar arasında gerçekleştirilen bu stratejik ortaklık, Tera Bank'ın dijital dönüşüm yolculuğunda yenilikçi finansal hizmetler sunma vizyonunu da güçlendiren bir adım olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tera Bank Genel Müdürü Özgür Altan, bankacılık altyapılarını dönüştürmeye karar verirken temel motivasyonlarının, dijital altyapılarını kurma ve artan müşteri memnuniyetinin yardımıyla hızlı büyüme arzularını gerçekleştirmek olduğunu belirtti.

Finansal hizmetlerin daha çevik ve dijital odaklı olması gerektiğine değinen Altan, "Biz de bu dönüşümde öncü olmayı tercih ettik. Fimple ile yaptığımız işbirliği, bize yeni nesil bankacılık altyapısının yanında stratejik bir iş ortağı kazandırdı. Bulut tabanlı mimari ve entegrasyon kolaylığı alanlarında önemli avantajlar elde ederken, birlikteliğimizin yarattığı enerjiyle sektör için yeni çözümler üretme peşindeyiz. Bu işbirliğinin geleceğe yönelik bankacılık çözümlerine ışık tutacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Dijital Dönüşüm, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tera Bank, Fimple ile İşbirliği Yaptı - Son Dakika

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