Terme Belediyesi İle Sendika Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Ekonomi

Samsun'un Terme Belediyesi ve yetkili sendika arasında devam eden toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmeleri işçilerin büyük kazanımı ile sonuçlandı. Başkan Kul, "Çalışanları mutlu olmayan bir şehrin mutlu olması mümkün değil. Öncelikle çalışma arkadaşlarımızı mutlu etmek istedik" dedi.

Terme Belediyesi'nde çalışan 171 personeli ilgilendiren toplu iş sözleşmesi imzalandı. Belediye hizmet binasında gerçekleşen törende sözleşme, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Hizmet-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Ziya Uzun ve işyeri temsilcileri tarafından imzalandı. 3 yıllık imzalanan sözleşme kapsamında işçilerin yevmiyelerinde iyileştirmeler yapılırken, sosyal haklarına yüzde 15 ila yüzde 20 arasında zam yapıldı. Sözleşmede temizlik ve fen işleri müdürlüğü saha personelleri ek iyileştirme farkları alacaklar.

"Emanetin gereğini yapıyoruz"

İmza töreninde konuşan Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, "Yaşadığımız şehirde gözümüze çarpan güzelliklerde ekip arkadaşlarımızın alın teri var, bunu biliyoruz. Bu sebeple imkanlarımızı kıymetli mesai arkadaşlarımızın lehine genişletiyoruz. Terme büyük bir aile, Terme Belediyesi olarak bizler de büyük bir aileyiz. Mutlu şehir diye yola çıktık. 'Allah razı olsun' desinler diye çalışıyoruz. Her zaman belediye şehrin bize bir emanetti ve bu emanetin gereğini yapacağız dedik. Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışanlarımıza daha iyi imkanlar sunmaya çalışıyoruz. İşçi sendikası Hak-İş yetkilileri ile yaptığımız görüşmelerin sonunda toplu iş sözleşmesini imzaladık. İmkanlarımızı zorlayarak emekçilerimize en iyisini sunmaya çalıştık. Toplu sözleşmenin tüm çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - SAMSUN