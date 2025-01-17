Terme Belediyesi'nden 50 Milyonluk Parke ve Bordür Yatırımı - Son Dakika
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Ekonomi

Terme Belediyesi'nden 50 Milyonluk Parke ve Bordür Yatırımı

Terme Belediyesi\'nden 50 Milyonluk Parke ve Bordür Yatırımı

Samsun'un Terme Belediyesi, 50 milyon bedelle gerçekleştirdiği ihale ile 100 bin metrekarelik parke ve bordür çalışmasını ilçe halkına sunacak.

17.01.2025 16:37  Güncelleme: 16:39
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Samsun'un Terme Belediyesi, 50 milyon bedelle yapılan ihale kapsamında 100 bin metrekarelik parke ve bordür çalışmasını ilçe halkının hizmetine sunacak.

Terme Belediyesi'nin Terme merkez kırsal bölgelerdeki parke ve bordür işi için ihale yapıldı. Geçen haftalarda yaklaşık 50 milyon bedelle yapılan ihale kapsamında 100 bin metrekarelik parke ve bordür çalışması Termelilerin hizmetine sunulacak. İhale bedelinin önemli bir kısmı ilçenin Çay Mahallesi'nde alt yapısı tamamlanan bölgelerde kullanılacak.

"Dağınık arazi yapısı, geniş hizmet ağı"

İlçenin coğrafik yapısı nedeniyle geniş bir alana yayıldığını belirten Belediye Başkanı Kul, "Terme'de toplamda yaklaşık bin 750 kilometre yol ağımız bulunuyor. Bunun 332 km'lik kısmı Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin, bin 418 kilometrelik kısmı ise Terme Belediyesi'nin hizmet ağı içerisinde yer alıyor. Dağınık ve uzak yerleşim nedeniyle geniş bir mahalle ve bunlara bağlı yol ağına hizmet vermek durumunda kalan Terme Belediyesi olarak vatandaşlarımızdan gelen talepler ve mevcut ihtiyaçların analizi sonrasında çalışma planları oluşturuyoruz" dedi.

2025 yılında mali disiplin ve yeni hizmet araçları ile çok daha fazla noktaya ulaşacaklarını ve yol yatırımları anlamında verimli bir yıl geçirmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Şenol Kul, ayrıca şunları söyledi:

"Terme'mizin her noktasına eşit hizmet götürme ve çalışmaları aciliyet sırasına göre planlayarak çözüm odaklı yatırımlara devam edeceğiz. Terme'mizin gelişmesi ve ortak hedeflerimiz için yeni yılda da yorulmadan, kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Şehrimizin gelişmesi, kalkınması ve hedeflerine ulaşması için koyduğumuz hedeflerimize ilerlemeyi sürdüreceğiz. 2025 yılı yol çalışmaları bakımından daha verimli bir yıl olacak." - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Terme Belediyesi'nden 50 Milyonluk Parke ve Bordür Yatırımı - Son Dakika

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