Terme Belediyesi'nden Ekonomik Kent Mobilyası Üretimi - Son Dakika
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Ekonomi

Terme Belediyesi'nden Ekonomik Kent Mobilyası Üretimi

Terme Belediyesi\'nden Ekonomik Kent Mobilyası Üretimi

Samsun'un Terme Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki ahşap işleme atölyesinde ürettiği kent mobilyalarıyla hem estetik hem de ekonomik katkı sağlıyor. Başkan Kul, sürdürülebilir çözümler üretmeyi hedeflediklerini açıkladı.

21.10.2024 13:22  Güncelleme: 13:25
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Samsun'un Terme Belediyesi bünyesinde Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ahşap işleme atölyesinde üretilen ürünler ilçenin kent mobilyası ihtiyacını karşılıyor. Bu atölyede üretilen banklar, otobüs durakları ve çeşitli kent mobilyaları, sadece şehrin estetiğini değil, aynı zamanda halkın konforunu da artırıyor.

Terme Belediyesi kaliteli, hızlı ve ekonomik hizmet sağlama hedefiyle Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ahşap işleme atölyesinde üretimlerini sürdürüyor. İlçenin kent mobilyası ihtiyacının karşılandığı atölyede aynı zamanda okullar ve kamu kurumları için de kent mobilyaları üretiliyor. Ahşap işleme atölyesinde son dönemde üretilen ilçedeki anaokullarına yönelik hazırlanan ve oyun alanlarına dönüşebilen banklar tasarımları ile dikkat çekiyor.

"Bütçemizi daha etkin kullanıyoruz"

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, belediyenin öz kaynaklarını verimli bir şekilde kullanarak ilçenin ihtiyaçlarına yönelik adımlar attığını belirterek, "Kendi kaynaklarımızla üretiyor, ilçemize değer katmaya devam ediyoruz. Terme Belediyesi olarak her alanda kendi kendine yetebilen bir yapıya sahip olma yolunda ilerliyoruz. Kendi kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak, dışa bağımlılığımızı azaltıyor ve bütçemizi daha etkin kullanıyoruz. Ahşap işleme atölyemizde ürettiğimiz ürünlerle hem ekonomik anlamda tasarruf sağlıyor hem de ilçemizin kimliğini yansıtan özgün ve estetik çözümler sunuyoruz" dedi.

Üretim kapasitelerini arttıracaklarını ifade eden Başkan Kul, "Amacımız, sadece bugün için değil, gelecekte de sürdürülebilir çözümler üretmek. Bu doğrultuda, ahşap işleme atölyemizi daha da geliştirmeyi ve üretim kapasitemizi artırmayı planlıyoruz. Ayrıca, farklı alanlarda da kendi kendine yeten bir belediye olma yolunda çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Terme Belediyesi'nden Ekonomik Kent Mobilyası Üretimi - Son Dakika

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