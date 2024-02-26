Terörden arındırılan bölgelerin yer altı kaynakları ortaya çıkıyor
ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesindeki sınır köylerinde terörden arındırılan bölgelerde yer altı kaynaklarından kömür çıkartılarak bölge ekonomisine katkı sağlanıyor.
Kuzey ırak sırının sıfır noktasında bulunan Uludere ilçesindeki yüksek rakımlı dağlarda kömür ve çinko çıkıyor. Yöre halkı çıkarılan kömürlerin satılması için Hakkari-Şırnak kara yolu kenarında kömür yığını oluşturuyor. Ülkenin dört bir yanına gönderilen 1,2 ve 3 kalitede kömür, hem bölge halkına hemde ülke ekonomisine katkı sağlıyor.
İşletme sahipleri çıkardıkları kömürleri değerinde satamadıkları için yetkililere seslenerek işletme fabrikalarının açılmasını istedi. Gülyazı köyü muhtarı Mesut Güney, pazarlama ve paketleme fabrikaları açılması halinde binlerce gencin memleketinde iş imkanına kavuşacağını söyledi.
Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde her yerde kömür çıkarıltıldığını belirten Güney, "Bazı iş adamı arkadaşımız maden yataklarını çıkarıyor ancak çok yetersiz kalıyor. Kendi ruhsatlarında kömür çıkarıp pazarlamaya çalışıyor. Devlet teşvikleri olursa burada çok güzel bir iş olur. Pazarlama ve paketleme olursa çok iyi olacaktır. Ekonomik olarak dışarıdaki gençlerimiz memleketlerinde çalışmış olacak. Ülkemizde yer altından çıkarılan kömürler burada kepçelerle çıkarılıyor" dedi.
Son Dakika › Ekonomi › Terörden arındırılan bölgelerde yer altı kaynakları ortaya çıkıyor - Son Dakika
Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, Yunanistan Ligi'nin 24. haftasında lig sonuncusu Kifisia ile sahasında 1-1 berabere kalarak zirve yarışında ağır yara aldı.
Bağcılar Belediye Başkanı ve Başkan adayı Abdullah Özdemir, yeni dönemde gerçekleştireceği projelerin tanıtımını yaptı. Özdemir, İBB iletişime geçerek ulaşım master planının UKM kararlarını aldıklarını, 1 yıldır yazdıklarını söyleyerek, ''Şu anda da diyorlar ki, 'Bize seçime kadar dokunmayın.' Kıymetli Bağcılarlı hemşehrilerim, biz de buradan diyoruz ki, 'Artık seçimden sonra size dokunmamıza gerek kalmayacak sizi hep beraber, hep birlikte tatile göndereceğiz.'' dedi.
Washington'da İsrail Büyükelçiliği'nin önünde bir kişi kendini ateşe verdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangının gizli servis personeli tarafından söndürüldüğünü tespit etti. Ağır yaralanan şahsın durumunun kritik olduğu belirtildi.
Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy, İstanbulspor maçının ardından yaptığı açıklamada Galatasaray derbisi hakkında da konuştu. Kılıçsoy, ''Galatasaray maçı benim ilk derbim olacak. Biraz heyecanlıyım. İnşallah yeneceğiz'' dedi.
Liverpool, İngiltere Lig Kupası finalinde Chelsea'yi 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu.
Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 yendi. Mücadelenin 23. dakikasında Semih'in golüyle öne geçen Beşiktaş, ikinci yarıda Ernest Muçi'nin golüyle skoru 2-0'a getirdi ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla başkanlığı Metin Korkmaz'a devrettiğini duyurdu.
Kuşadası Körfezi'nin İzmir Menderes açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7,77 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem İzmir ve Aydın'ın yanı sıra diğer çevre illerde de hissedildi.
İstanbul'un en büyük 5. ilçesi ünvanına sahip olan Bağcılar'ın belediye başkanı Abdullah Özdemir yeni dönem projelerini anlattı. Eğitimden çevreye kadar 8 ayrı başlıktan oluşan projeler, toplumun her kesimine hitap ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?