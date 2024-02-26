Terörden arındırılan bölgelerde yer altı kaynakları ortaya çıkıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Terörden arındırılan bölgelerde yer altı kaynakları ortaya çıkıyor

Terörden arındırılan bölgelerde yer altı kaynakları ortaya çıkıyor

Şırnak'ın Uludere ilçesindeki sınır köylerinde terörden arındırılan bölgelerde yer altı kaynaklarından kömür çıkartılarak bölge ekonomisine katkı sağlanıyor. Uludere ilçesindeki yüksek rakımlı dağlarda çıkan kömür ve çinko, Hakkari-Şırnak kara yolu kenarında kömür yığını oluşturularak satılıyor. Ülkenin dört bir yanına gönderilen kömür, bölge halkına ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor. İşletme sahipleri, çıkardıkları kömürleri değerinde satamadıkları için işletme fabrikalarının açılmasını talep ediyor. Muhtar Mesut Güney, pazarlama ve paketleme fabrikalarının açılmasıyla binlerce gencin iş imkanına kavuşacağını belirtti.

26.02.2024 00:26  Güncelleme: 00:31
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Terörden arındırılan bölgelerin yer altı kaynakları ortaya çıkıyor

ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesindeki sınır köylerinde terörden arındırılan bölgelerde yer altı kaynaklarından kömür çıkartılarak bölge ekonomisine katkı sağlanıyor.

Kuzey ırak sırının sıfır noktasında bulunan Uludere ilçesindeki yüksek rakımlı dağlarda kömür ve çinko çıkıyor. Yöre halkı çıkarılan kömürlerin satılması için Hakkari-Şırnak kara yolu kenarında kömür yığını oluşturuyor. Ülkenin dört bir yanına gönderilen 1,2 ve 3 kalitede kömür, hem bölge halkına hemde ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

İşletme sahipleri çıkardıkları kömürleri değerinde satamadıkları için yetkililere seslenerek işletme fabrikalarının açılmasını istedi. Gülyazı köyü muhtarı Mesut Güney, pazarlama ve paketleme fabrikaları açılması halinde binlerce gencin memleketinde iş imkanına kavuşacağını söyledi.

Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde her yerde kömür çıkarıltıldığını belirten Güney, "Bazı iş adamı arkadaşımız maden yataklarını çıkarıyor ancak çok yetersiz kalıyor. Kendi ruhsatlarında kömür çıkarıp pazarlamaya çalışıyor. Devlet teşvikleri olursa burada çok güzel bir iş olur. Pazarlama ve paketleme olursa çok iyi olacaktır. Ekonomik olarak dışarıdaki gençlerimiz memleketlerinde çalışmış olacak. Ülkemizde yer altından çıkarılan kömürler burada kepçelerle çıkarılıyor" dedi.

Kaynak: İHA

Hakkari, Uludere, Şırnak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Terörden arındırılan bölgelerde yer altı kaynakları ortaya çıkıyor - Son Dakika

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