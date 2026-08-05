Terzilik Mesleği Geleceğe Umutla Bakıyor - Son Dakika
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Terzilik Mesleği Geleceğe Umutla Bakıyor

Terzilik Mesleği Geleceğe Umutla Bakıyor
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Gelişen teknolojiye rağmen terziler, el emeği ile işçilikte umutlu. Çırak yetiştirme zorluğu var.

İnsanlık tarihinin en eski zanaatlarından biri olan ve "Peygamber mesleği" olarak bilinen terzilikte ustalar, gelişen teknoloji ve hazır giyim sektöründeki yaygınlaşmaya rağmen geleceğe umutla bakıyor. Samsun'da mesleklerini sürdüren terziler, kişiye özel dikim ile el emeğine dayalı işçiliğin teknoloji tarafından tamamen ortadan kaldırılamayacağını belirtiyor.

Hazır giyim ve teknolojik gelişmelerle birlikte terzilerin sayısı azalırken, mesleğini sürdüren ustalar işlerinin halen yoğun olduğunu ifade ediyor. Kamu yönetimi mezunu olmasına rağmen atanamayınca babasından terziliği öğrenen 47 yaşındaki Turgay Özdemir, öğrendiği meslek sayesinde hayatını kurduğunu ve terziliğin kendisi için "altın bilezik" olduğunu söyledi.

Terzilik yaparak ev ve araba alabildiğini belirten Özdemir, "Terziliği hakkıyla yapanlar parasını kazanıyor, evine bakıyor. Bu işten kazandım, evimi ve arabamı alabildim. Günümüz şartlarında ise bazı zorluklar var. Terzilikte KDV oranı yüksek. Al-satta yüzde 10 vergi alınırken bizde bu oran yüzde 20 seviyesinde. Ufak dokunuşlarla terzilik mesleğinin sıkıntılarının giderilebileceğini düşünüyorum" dedi.

"Takım elbiseye yetişemiyoruz, iş çok"

İş konusunda sıkıntı yaşamadıklarını, hatta bazı dönemlerde siparişlere yetişmekte zorlandıklarını anlatan Özdemir, "Takım elbise yetiştiremiyoruz. Öyle bir süreç geçirdik. O müşteri ayrı bir kategori. Takım elbise diktirmeyi alışkanlık haline getirmiş ve sürekli diktirecek müşterilerimiz var. Santimetrelere ve milimetrelere dikkat eden kişiler özel dikimi tercih ediyor" diye konuştu.

Terziliğin sadece iğne ve iplikten ibaret olmadığını vurgulayan Özdemir, "Çok sayıda makineyle çalışıyoruz. Malzemelerin kalitesi de önemli. Bazı malzemeler Samsun'da bulunmadığı için İstanbul'dan temin ediliyor. Dikim de tamir de işimizin önemli bölümünü oluşturuyor. Bir takım elbise dikmek bugün 15 bin TL'den başlıyor. Özel işçilikte maliyetler değişebiliyor. Tamir işlerinde ise yapılan işe göre fiyat belirleniyor" ifadelerini kullandı.

"En son yok olacak mesleklerden biri terzilik"

Yapay zekanın birçok mesleği değiştirebileceğini ancak terziliğin insan faktörüne bağlı olarak uzun yıllar devam edeceğini dile getiren Özdemir, çırak yetiştirilmesindeki sıkıntıya da dikkat çekti. Türkiye'de birçok sektörde çırak bulunmadığını söyleyen Özdemir, şöyle devam etti: "Uzun eğitim süresi ve gençlerin mesleklere bakışı çırak yetişmemesinin nedenleri arasında. Gençler genelde masa başı iş istiyor. Ben Süleyman Demirel Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezunum ama terzilik sayesinde geçimimi sağladım. Terziliği iş olarak yapmak lazım."

Bir çırağın yetişmesinin yıllar aldığını belirten Özdemir, "Bir çırağın terzi kalfası olması 3-4 seneyi bulur. Yapay zekaya da sorduğumuzda en son tükenecek mesleklerden birinin terzilik olduğunu söyledi. Çünkü her insanın vücut yapısı farklı. Bacağı kısa, gövdesi uzun olan, farklı anatomik özelliklere sahip insanlar var. Bunları özel dikimle çözebiliyoruz. Bence terzilik en son yok olacak mesleklerden biridir" şeklinde konuştu.

Terzilik mesleğinin kurucusu olan Hz. İdris'in (Aleyhisselam) mirasını yaşatan ustalar, gelişen teknoloji ve yapay zekaya rağmen el emeği ve ustalık gerektiren mesleklerinin geleceğinden umutlu olduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Terzilik Mesleği Geleceğe Umutla Bakıyor - Son Dakika

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