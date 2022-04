Tescilli Silifke çileğinde 80 bin ton rekolte hedefleniyor - Son Dakika

Türkiye'nin önemli meyve üretim merkezlerinden Mersin'de, yetiştirildiği ilçenin adıyla tescillenen Silifke çileğinde yaklaşık 80 bin ton rekolte bekleniyor.

İlçedeki yaklaşık 20 bin dönümlük sera ve açık alanda hasadı süren Silifke çileği, rengi, tadı, aroması ve uzun raf ömrüyle öne çıkıyor.

Üreticiler, 2019 yılında coğrafi işaret tescil belgesi alan ürünlerini sabahın erken saatlerinde özenle toplayarak sandıklara yerleştiriyor.

Kilogramı, üreticisinden 18 liradan alınan çilekler kamyonlarla Silifke Atayurt Sebze ve Meyve Hali'ne taşınıyor.

"Silifke ile çilek artık özdeşleşmiş durumda"

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, AA muhabirine, ilçenin yurt içi ve dışında çilek üretimiyle anıldığını belirterek, "Türkiye'de en çok çilek üretilen bölgeyiz, çilek üretiminin yüzde 35'ini, ihracatının da yüzde 65'ini yapıyoruz. Silifke ile çilek artık özdeşleşmiş durumda." dedi.

Çileğin kalite ve veriminden memnun olduklarını ifade eden Kaynar, "Coğrafi işaret tescilli Silifke çileğimizin bu yıl da hasadına başladık. Hava şartlarından istediğimiz rekolteye henüz ulaşamadık ama hasat şu an iyi gidiyor. İnanılmaz talepler alıyoruz. Her bölgeden ihracat talebi var. Şu an yetişemiyoruz ama gelecekten umutluyuz." diye konuştu.

Kaynar, Silifke çileğinin dünyada bir marka haline geldiğini, tüketicilerin ürüne ilgisinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Ürünlerin hem iç piyasaya hem de yurt dışına pazarlandığını belirten Nurettin Kaynar, şunları kaydetti:

"Çileğin kilogramı iç piyasaya 18 liradan pazarlanıyor, ihracata ise 26 liradan satılıyor. İhracatta daha çok talep var ama hava şartlarından dolayı şu an rekoltede bir eksiklik var. Bu da düzelirse daha iyi olacak. Bölgemizde 18-20 bin dönüm civarında ekili alan var. Bundan da yaklaşık 80 bin ton rekolte bekliyoruz. Bunun 20-30 bin ton civarı ihraç ediliyor, diğerleri de yurt içinde ve sanayide kullanılıyor."

Kaynar, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinden yoğun sipariş aldıklarını, en çok dış satımı Rusya, Romanya, Polonya ve Gürcistan'a gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

"İnşallah sezon boyunca yüzümüz güler"

Üretici Nalan Baltacı da Ulugöz Mahallesi'ndeki 10 dönümlük açık alanda hasada başladıklarını belirterek, "Umudumuz bu sezon 50 ton çilek elde etmek. Fiyatlar da kilogramda 18-25 liradan giderse inşallah emeğimizin karşılığını alacağız." dedi.

Ürünlerin kalitesinden memnun olduklarını ifade eden Baltacı, çileklerin toplanır toplanmaz alıcı bulduğunu anlattı.

Baltacı, çilekleri eşi Gürkan Baltacı ve işçilerle topladıklarını belirterek, "Çilek üretimini eşimle beraber yapıyoruz. Ona 7 gün 24 saat destek olmaya çalışıyorum. İnşallah sezon boyunca yüzümüz güler. Tüm çiftçilere bereketli ve bol kazançlı bir sezon diliyoruz." diye konuştu.