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TESK Başkanı Palandöken'den dövizin düşmesi sonrasında gelmeyen indirimlere tepki geldi - Son Dakika

TESK Başkanı Palandöken'den dövizin düşmesi sonrasında gelmeyen indirimlere tepki geldi

26.12.2021 12:12
TESK Başkanı Palandöken'den dövizin düşmesi sonrasında gelmeyen indirimlere tepki geldi

Doların düşmesi sonrasında beklenen indirimlerin halen yapılmadığını belirten Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Zamlarda dövizin gerçekten bahane olduğunu gördük. Enflasyonu artırıp, piyasalardaki güveni azaltan bu fırsatçılar için gerekli önlemler zaman kaybedilmeden alınmalı. Denetimler yapılıyor fakat fahiş fiyata 4 katına çıkan cezalar da artık caydırıcılığını yitirdi çünkü o cezaları birkaç günlük ciro ile ödeyebiliyorlar" açıklamalarında bulundu.

Kurdaki düşüşe rağmen fiyatlarda indirim yapılmamasına tepki gösteren Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, beklenen indirimlerin halen yapılmadığını hatta yılbaşı bahanesiyle fiyatların artırıldığını söyledi.

"DÖVİZİN GERÇEKTEN BAHANE OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Palandöken, "Zamlarda dövizin gerçekten bahane olduğunu gördük. Enflasyonu artırıp, piyasalardaki güveni azaltan bu fırsatçılar için gerekli önlemler zaman kaybedilmeden alınmalı" ifadesini kullandı.

TESK Başkanı Palandöken'den dövizin düşmesi sonrasında gelmeyen indirimlere tepki: Cezalar caydırıcı değil
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken.

"VATANDAŞ İNDİRİM BEKLERKEN, TÜM ÜRÜNLERE YÜZDE 25 YENİ ZAM YAPILIYOR"

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, döviz kurundaki düşüşün fiyatlara da indirim olarak yansıması yönündeki çağrılarının dikkate alınmadığına işaret etti. Zamlarda dövizin "bahane" edildiğini belirten Palandöken, "Vatandaşın tek beklentisi, marketlerdeki indirim iken, peçeteden suya, zeytinden peynire hemen hemen tüm ürünlere tekrar yüzde 15 ila yüzde 25 arasında yeni zam yapılıyor" değerlendirmesinde bulundu.

"4 KATINA ÇIKAN CEZALAR DA CAYDIRICI DEĞİL"

Palandöken, bu durumun kabul edilemeyeceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Kimsenin vatandaş ve ekonomi üzerinden fırsatçılık yapmasına müsaade edilmemeli. Denetimler yapılıyor fakat fahiş fiyata 4 katına çıkan cezalar da artık caydırıcılığını yitirdi çünkü o cezaları bile birkaç günlük ciro ile ödeyebiliyorlar. Enflasyonu artırıp, piyasalardaki güveni azaltan bu fırsatçılar için gerekli önlemler zaman kaybedilmeden alınmalı."

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Bendevi Palandöken, Türkiye, Esnaf, ciro, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TESK Başkanı Palandöken'den dövizin düşmesi sonrasında gelmeyen indirimlere tepki geldi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: TESK Başkanı Palandöken'den dövizin düşmesi sonrasında gelmeyen indirimlere tepki geldi - Son Dakika
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