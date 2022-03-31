TESK Başkanı Palandöken: "Esnafın sigorta bilincini güçlendirme eğitimleri esnafımız için büyük bir fırsat" - Son Dakika
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TESK Başkanı Palandöken: "Esnafın sigorta bilincini güçlendirme eğitimleri esnafımız için büyük bir fırsat"

31.03.2022 09:58
TESK Başkanı Palandöken: "Esnafın sigorta bilincini güçlendirme eğitimleri esnafımız için büyük bir fırsat"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın sigorta bilincini güçlendirme eğitimlerinin hız kesmeden devam ettiğini belirterek, "Ücretsiz ve katılım belgeli eğitimlere esnafımız mutlaka zaman ayırmalı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın sigorta bilincini güçlendirme eğitimlerinin hız kesmeden devam ettiğini belirterek, "Ücretsiz ve katılım belgeli eğitimlere esnafımız mutlaka zaman ayırmalı. Çünkü bu eğitimler fırsattır, kaçıran pişman olur" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf için faydalı olduğunu ifade ettiği esnafın sigorta bilincini güçlendirme eğitimlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Palandöken, eğitimleri esnaf ve sanatkarın iyi değerlendirmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Esnafın sigorta bilincini güçlendirme eğitimleri tam gaz devam ediyor. İkinci grubun eğitimlerinin verildiği bu hafta Axa Sigorta, Aveon Global Sigorta, Kadın Sigortacılar Derneği kurumları tarafından önemli konular ele alınacak. Ücretsiz ve katılım belgeli eğitimlere esnafımız mutlaka zaman ayırmalı. Çünkü bu eğitimler fırsattır, kaçıran pişman olur" dedi.

Sigorta bilincini güçlendirmek için verilen eğitim konularının her hafta değiştiğini ve esnafa büyük fayda sağlayacağını dile getiren Palandöken, "Yılsonuna kadar sürecek olan konfederasyonumuz, DMW Uluslararası Diplomatlar Birliği ve Türkiye Sigorta Birliği iş birliğimiz çerçevesinde verilen sigorta ve risk eğitimlerinde ilk grup belgelerini almıştı. İkinci grubun eğitimleri devam ederken, eğitim veren kurumların sayısı da, eğitim konularının içeriği de artmaya devam ediyor. Sigorta ruhsatını alarak sektöre hızlı bir giriş yapan Aveon Global Sigorta da bu hafta eğitim veren kurumlar arasında yerini alacak. Sigorta poliçelerinden siber güvenliğe, risklerden yapılacak işlemlere her konuda esnafımız bu projeden çok eğitici şekilde verim alıyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Bendevi Palandöken, Türkiye, Sigorta, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TESK Başkanı Palandöken: 'Esnafın sigorta bilincini güçlendirme eğitimleri esnafımız için büyük bir fırsat' - Son Dakika


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SON DAKİKA: TESK Başkanı Palandöken: "Esnafın sigorta bilincini güçlendirme eğitimleri esnafımız için büyük bir fırsat" - Son Dakika
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