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TESK Başkanı Palandöken: "Gönül gözüyle görenler ile empati yapalım" - Son Dakika

TESK Başkanı Palandöken: "Gönül gözüyle görenler ile empati yapalım"

07.01.2022 11:14
TESK Başkanı Palandöken: "Gönül gözüyle görenler ile empati yapalım"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, "Görme engelli bireyler ile empati kurmak için her yıl yalnızca 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası beklenmemeli.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, "Görme engelli bireyler ile empati kurmak için her yıl yalnızca 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası beklenmemeli. Bu önemli haftada tüm görme engelli vatandaşlarımıza engelsiz bir gelecek diliyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası nedeniyle yazılı bir mesaj yayımladı. Palandöken mesajında, "Her birimiz her an bir uzvumuzu ya da yetimizi kaybedebiliriz. Bunu unutmadan, kalpleriyle gören görme engellilerimizle empati yapalım. Yalnızca Beyaz Baston Görme Engelliler Haftasında değil, her zaman bu duyarlılıkla tüm engelli vatandaşlarımızın hayatını daha da zorlaştırmamalı, kolaylaştırmalıyız. Görme engelli bireyler ile empati kurmak için her yıl yalnızca 7 - 14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası beklenmemeli. Bu önemli haftada tüm görme engelli vatandaşlarımıza engelsiz bir gelecek diliyorum" dedi.

Görme engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırırken herkese görev düştüğünü belirten Palandöken, "Şartlar ne olursa olsun gönül gözüyle, kalpleriyle gören, ülkemizdeki 200 binin üzerinde görme engelli vatandaşımız var. Onların hayatını daha da zorlaştırmamak, aksine kolaylaştırmak hepimizin görevi. Vatandaş olarak, kurumlar olarak, devlet olarak, belediyeler olarak, bazen kapısının önüne ürün koyan esnaf olarak her birimizin ufak davranışları, onların doğrudan hayatını kolaylaştırmaya yol açar. Bu bilinçle hareket etmeli, günlük yaşamda onlara ayrılmış koltukları, park yerlerini, asansörleri işgal etmemek, kaldırımdaki sarı bantların sökülmemesine veya üzerini bir şeylerin kapatmamasına dikkat etmek gibi davranışlar sergilemeliyiz. İş yerlerinde istihdam edilme oranına bakılmaksızın imkan vermeli, sanatta, sporda, siyasette, sosyal yaşamın her alanında yardımcı olmalıyız" değerlendirmesini yaptı. - ANKARA

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Engelliler Haftası, Görme Engelli, Engelli, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TESK Başkanı Palandöken: 'Gönül gözüyle görenler ile empati yapalım' - Son Dakika Ekonomi


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