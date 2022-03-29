TESK Başkanı Palandöken: "Hijyen ürünlerindeki vergi indirimi talebimizin karşılık bulması sevindirici oldu" - Son Dakika
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TESK Başkanı Palandöken: "Hijyen ürünlerindeki vergi indirimi talebimizin karşılık bulması sevindirici oldu"

29.03.2022 10:07
TESK Başkanı Palandöken: "Hijyen ürünlerindeki vergi indirimi talebimizin karşılık bulması sevindirici oldu"

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, dile getirdikleri bez, sabun gibi çeşitli hijyen ürünlerindeki vergi indirimi taleplerinin karşılık bulmasının sevindirici olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hijyen ürünlerindeki KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e indirme kararı için...

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, dile getirdikleri bez, sabun gibi çeşitli hijyen ürünlerindeki vergi indirimi taleplerinin karşılık bulmasının sevindirici olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hijyen ürünlerindeki KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e indirme kararı için teşekkür ettiğini kaydetti.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sosyal medya hesabından, 26 Mart'ta yaptığı, "Çamaşır, bulaşık deterjanları, çocuk, hasta ve yaşlı bezi, kadın pedi, sabun, kolonya, dezenfektan, çamaşır suyu gibi günlük kullanımı zorunlu olan hijyen ürünlerine herkesin ulaşabilmesi için ÖTV oranı sıfırlanmalı, KDV oranı düşürülmeli" paylaşımını alıntılayarak, yaptığı yeni paylaşımda, daha önce dile getirdikleri bez, sabun gibi çeşitli hijyen ürünlerindeki vergi indirimi taleplerinin karşılık bulmasının sevindirici olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hijyen ürünlerindeki KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e indirme kararı için teşekkür ettiğini kaydetti.

Palandöken KDV indiriminin, hastası, bebeği olan vatandaşlar ile pandemi süreci devam ederken temizlik ürünlerinde daha kolay ulaşacak olan vatandaşlar için sevindirici bir adım olduğunu ifade ederek, çeşitli hijyen ürünlerindeki vergi indiriminin fiyatlara da yansıması için takipte olacaklarını dile getirdi. - ANKARA

TESK Başkanı Palandöken: Hijyen ürünlerindeki vergi indirimi talebimizin karşılık bulması sevindirici oldu

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Recep Tayyip Erdoğan, Bendevi Palandöken, cumhurbaşkanı, Vergi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TESK Başkanı Palandöken: 'Hijyen ürünlerindeki vergi indirimi talebimizin karşılık bulması sevindirici oldu' - Son Dakika


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SON DAKİKA: TESK Başkanı Palandöken: "Hijyen ürünlerindeki vergi indirimi talebimizin karşılık bulması sevindirici oldu" - Son Dakika
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