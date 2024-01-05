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Tesla, Çin'de 1,6 Milyon Elektrikli Otomobili Geri Çağırdı - Son Dakika
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Tesla, Çin'de 1,6 Milyon Elektrikli Otomobili Geri Çağırdı

Tesla, Çin'de satılan 1,6 milyon elektrikli otomobili, otomatik direksiyon fonksiyonundaki problem nedeniyle geri çağırdı. Otomatik direksiyon fonksiyonunun manuel sürüşle birlikte kullanılmasının direksiyon hatalarına yol açtığı belirtilerek, kazalara sebep olabilecek problemin düzeltilmesi için araçlar geri çağrıldı. Ayrıca, otomatik kapı kilitlerinin çarpışma sırasında açılmasına yol açan hata nedeniyle üretilen bazı Model S ve Model X araçlar da geri çağrıldı ve bu hata da yazılım güncellemeleriyle düzeltilecek.

Tesla, Çin\'de 1,6 Milyon Elektrikli Otomobili Geri Çağırdı
05.01.2024 - 14:44,
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Amerikan elektrikli araç üreticisi Tesla'nın, Çin'de satılan 1,6 milyon elektrikli otomobili, otomatik direksiyon fonksiyonundaki problem nedeniyle geri çağırdığı bildirildi.

Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresinden yapılan açıklamaya göre, otomatik direksiyon fonksiyonu devreye girdiğinde sürücülerin bunu manuel sürüşle birlikte kullanılmasının direksiyon hatalarına yol açtığı belirtildi.

Şirket, kazalara sebep olabilecek problemin düzeltilmesi için ithal "Model X", "Model S", "Model 3" ve "Model Y" elektrikli 1,6 milyon aracı geri çağırdı.

Düzeltmelerin, Tesla'nın Pekin ve Şanghay'daki merkezlerinden, yazılım güncellemeleriyle uzaktan yapılabileceği belirtildi.

Öte yandan, 26 Ekim 2022 ile 16 Ekim 2023 arasında üretilen 7 bin 538 "Model S" ve "Model X" elektrikli araç da otomatik kapı kilitlerinin çarpışma sırasında açılmasına yol açan hata nedeniyle geri çağrıldı.

Söz konusu hata da uzaktan yazılım güncellemeleriyle düzeltilecek.

Kaynak: AA
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Çin Halk Cumhuriyeti, Güvenlik, Otomobil, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Tesla, Çin'de 1,6 Milyon Elektrikli Otomobili Geri Çağırdı - Son Dakika
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