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Tesla, Çin'de enerji depolama ünitesi fabrikası kuracak - Son Dakika
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Tesla, Çin'de enerji depolama ünitesi fabrikası kuracak

ABD'li elektrikli otomobil ve pil üreticisi Tesla, Şanghay'da kuracağı fabrikada enerji depolama üniteleri üretecek. Fabrikanın yapımına 2024'ün ilk çeyreğinde başlanacak ve üçüncü çeyrekte faaliyete geçmesi planlanıyor. Yılda 10 bin ünite ile toplam 40 gigavatsaat enerji depolama kapasitesi hedefleniyor.

Tesla, Çin\'de enerji depolama ünitesi fabrikası kuracak
23.12.2023 - 18:35,
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ABD'li elektrikli otomobil ve pil üreticisi Tesla'nın, enerji depolama ünitesi üretimi için Çin'de kuracağı fabrika için arazi tahsisi yapıldığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, Şanghay şehrinde kurulacak fabrikaya arazi tahsisi için yerel hükümet ile anlaşmanın imzalandığı duyuruldu.

Fabrikada Tesla'nın "Megapack" adı verilen, 4 megavatsaat elektrik depolayabilen lityum-iyon batarya üniteleri üretilecek.

2024'ün ilk çeyreğinde yapımına başlanması planlanan fabrikanın üçüncü çeyrekte faaliyete geçmesi planlanıyor.

Fabrikada yılda 10 bin ünite ile toplam 40 gigavatsaat enerji depolama kapasitesinin üretilmesi hedefleniyor.

Tesla'nın halen ABD'nin California eyaletinin Lathrop şehrinde yılda 10 bin Megapack üretme kapasitesine sahip bir "mega fabrikası" bulunuyor.

Şirket, Şanghay'daki yılda 1 milyon elektrikli otomobil üretebilen "giga fabrikasını" da 450 bin ilave kapasite ile genişletmeyi planlıyor.

Kaynak: AA
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